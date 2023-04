Negli ultimi due giorni le temperature sono salite ovunque, da nord a sud, complice l’arrivo di aria tiepida sub-tropicale. Proprio oggi stiamo registrando il picco caldo della settimana, principalmente al sud dove ci aspettiamo punte di 23-24°C. Ma l’attuale situazione meteo sarà nuovamente stravolta per l’arrivo di varie perturbazioni nel corso dei prossimi giorni.

Il tempo sta già cambiando nettamente al nord, dove è arrivata una depressione ricca di rovesci e temporali. Questa stessa perturbazione raggiungerà centro e sud Italia nelle prossime ore, dove porterà qualche rovescio o temporale legate ad un calo delle temperature.

Ma non finisce qui: tutta la seconda decade di Aprile vedrà la Primavera messa all’angolo! Non che farà freddo come nel week-end di Pasqua, sia chiaro, ma le temperature scenderanno ovunque su valori leggermente inferiori alle medie del periodo, mentre il tempo si manterrà molto instabile e incerto.

Le correnti fredde alle alte quote tenderanno ad isolarsi nel Mediterraneo per più giorni: la struttura a cui andiamo incontro prende il nome di “cut-off”, che sta ad indicare una massa d’aria più fredda isolata e circondata da aree più calde e anticicloniche. Questa “bolla fredda” si piazzerà a partire da domenica proprio sul Mediterraneo, dove darà inizio ad un lungo periodo instabile e inaffidabile.

Con la presenza di questa bolla fredda è chiaro che sarà molto probabile imbattersi in frequenti rovesci e temporali, soprattutto su montagne e colline, ma per certi versi anche su pianure e coste specie al centro e al sud. I centri depressionari scorreranno principalmente sul medio-basso Tirreno e il mar Ionio, per cui la maggior instabilità la ritroveremo proprio sul centro-sud. Tra domenica, lunedì, martedì e mercoledì l’instabilità (soprattutto pomeridiana) sarà protagonista indiscussa.

Dalle ultime emissioni dei modelli meteo è più probabile un coinvolgimento anche del nord Italia. Rovesci e temporali pomeridiani o serali si svilupperanno con più facilità su monti e colline, a sprazzi sulla Val Padana in direzione del Nordovest. Eloquenti le piogge totali previste nei prossimi dieci giorni:

E le temperature? La tendenza meteo dei prossimi dieci giorni ci fa capire che la colonnina di mercurio scenderà ma senza grandi eccessi. Le massime, la prossima settimana, saranno spesso comprese tra i 14 e 18°C in presenza del Sole. In caso di rovesci o temporali le temperature potrebbero scendere fin sui 10-11°C anche a quote basse o pianeggianti.