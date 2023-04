Come previsto è tornato il maltempo in Italia, a partire proprio dal nord. Tutto merito di un fronte freddo nord-atlantico che negli ultimi minuti ha dato vita ad una depressione sul mar Ligure, piuttosto ben organizzata. Le condizioni meteo sono peggiorate già dalla notte su tante località del nord, ma il maltempo entrerà nel vivo in giornata!

Dal satellite si può notare l’Italia letteralmente divisa in due dalle stesse nubi legate alla perturbazione. Sul Meridione splende il Sole e così sarà per gran parte della giornata. Le correnti sub-tropicali porteranno la colonnina di mercurio ben al di sopra delle medie, fino a sfiorare i 22-24°C su diverse località di Sicilia, Calabria e Puglia. Insomma percepiremo temperature tipiche di Maggio.

Ma dove pioverà nelle prossime ore? Saranno ore di forte maltempo per il Nordest, dove ci aspettiamo rovesci e temporali localmente intensi e localmente provvisti di grandine e colpi di vento. Veneto, Trentino alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia saranno le regioni più esposte a questo genere di fenomeni. Piogge sparse su Liguria centro-orientale, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

Sulle regioni centrali avremo un peggioramento graduale nel corso della giornata: prevarranno piogge sparse, mentre acquazzoni e temporali di forte entità saranno piuttosto isolati tra Toscana, Umbria e Marche. Entro tarda sera avremo un peggioramento graduale anche al sud, ma rovesci e temporali saranno più probabili nelle ore notturne, specie su Campania, Calabria e Puglia meridionale.

Domani avremo piogge sparse su centro e sud Italia, ma il tutto si rivelerà abbastanza veloce considerando che la perturbazione sfuggirà rapidamente sui Balcani. Anche al nord avremo un miglioramento dopo le ultime piogge tra notte e mattina sul Nordest.

Ricordiamo, però, che arriveranno altre perturbazioni nei prossimi giorni, a cominciare proprio dal week-end quando è atteso un altro fronte freddo nord-atlantico con obiettivo centro e sud Italia. L’evoluzione meteo per la prossima settimana resta molto interessante e molto poco primaverile.