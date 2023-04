Siamo ad Aprile, è da poco cominciata la settimana Santa che ci traghetterà a Pasqua, ma sembra essere improvvisamente ritornati in Inverno! Aria molto fredda proveniente dai Balcani sta invadendo il Mediterraneo e sarà responsabile, nei prossimi giorni, di condizioni meteo instabili e ancora piuttosto fredde.

Sono previste almeno altre due perturbazioni fino al termine della settimana: la prima tra mercoledì e giovedì, la seconda tra venerdì sera e domenica. Insomma non ci annoieremo sicuramente nel prosieguo di settimana e avremo materiale di cui discutere.

La perturbazione di metà settimana: domani irromperanno correnti fredde dirette dai Balcani verso il mar Tirreno, dove prenderà vita una piccola depressione. Questo vortice porterà piogge sparse e qualche temporale su Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Molise. La neve scenderà fino a quote basse per il periodo: sull’Appennino centrale i fiocchi potrebbero arrivare fino a 500-700 metri di quota, su quello meridionale fino a 900-1000 metri. Qualche temporale o rovescio potrebbe svilupparsi anche sull’arco alpino, in Emilia Romagna e nelle Marche, laddove stazionerà il nucleo più freddo in quota.

Transitata questa perturbazione, ci sarà qualche ora di tranquillità in attesa della perturbazione pasquale. Si tratterà di una depressione piccola ma insidiosa in discesa dalla Francia. Il suo approdo nel Mediterraneo è previsto per venerdì sera: in questa fase regalerà rovesci e temporali su gran parte del Nordovest, dove si protrarranno fino alle prime ore di sabato.

Successivamente la depressione scivolerà verso sud-est, andando così a danneggiare il tempo anche sulle regioni tirreniche centrali, in Sardegna ed infine al sud.

Insomma, che Pasqua ci aspetta? Nessuna alta pressione, nessuna corrente mite verso l’Italia. Il tempo sarà freddo e instabile su parecchie regioni, in particolare Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise. Possibile miglioramento su gran parte del centro e del nord, dove la Pasqua potrebbe rivelarsi serena o poco nuvolosa. Il vento di maestrale potrebbe soffiare in maniera moderata su tutto il sud e il basso Adriatico.