Non sarà una Pasquetta bella e mite per tutti, su questo ormai non ci sono più dubbi! La perturbazione nord-atlantica arrivata venerdì in Italia continua tutt’ora ad arrecare addensamenti, piovaschi e rovesci principalmente al sud. È infatti una Pasqua abbastanza grigia su diverse località del sud e del medio-basso Adriatico, proprio dove affluisce aria fredda dai Balcani. E a quanto pare il meteo sarà bruttino anche a Pasquetta!

La perturbazione sarà presente anche domani su diverse località del sud, per cui ombrelli a portata di mano poiché ci sarà un modesto rischio di piovaschi e rovesci improvvisi. Inoltre farà anche freddo, tanto che potremo registrare temperature di appena 13-14°C in pianura e in presenza del Sole! Dove pioverà la colonnina di mercurio potrebbe scivolare agevolmente sotto i 10°C, mostrandoci momenti da pieno Inverno. Tutto questo sarà probabile su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.

Al mattino, invece, avremo condizioni meteo un po’ più accettabili su Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna e tutto il nord Italia. Durante il pomeriggio, invece, qualche piovasco o veloce temporale potrebbe interessare Molise, Abruzzo, Campania e Lazio meridionale: si tratterà di fenomeni veloci e molto isolati. Sul resto del centro-nord nessun problema particolare: il Sole persisterà per gran parte della giornata e potrà regalare una Pasquetta accettabile e un pizzico più primaverile.

Ma attenzione, perché non abbiamo parlato del vento! Domani, infatti, tornerà a soffiare il vento di maestrale. Le raffiche da nord-ovest si faranno sentire su gran parte del sud, specie su Puglia, Molise, Basilicata e Sicilia. Un po’ di vento anche su Calabria, Campania, Abruzzo e Lazio. Ovviamente il forte vento andrà ad acutizzare la sensazione del freddo e rovinerà ulteriormente ogni nostra idea di Pasquetta all’aperto sulle regioni meridionali.

Il meteo cambierà improvvisamente subito dopo Pasquetta, da martedì 11, grazie all’anticiclone che spazzerà via le correnti fredde e instabili!