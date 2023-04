Buona Pasqua cari lettori di Meteogiornale.it! L’Italia è divisa in due stamattina: da un lato troviamo il Sole specie al nord e sul medio-alto Tirreno, dall’altro troviamo nubi, piogge, rovesci e tempo da pieno Inverno. Il satellite ci mostra chiaramente questa disparità: le condizioni meteo peggiori le troviamo sul medio-basso Adriatico e al sud.

Laddove sussistono nubi e piovaschi il clima si presenta pienamente invernale. In pianura troviamo temperature di appena 8-9°C, decisamente basse per il mese di Aprile. Laddove splende il Sole, invece, le temperature sono in veloce aumento e proseguiranno in questa risalita soprattutto al nord, su Lazio, Toscana e Sardegna: nel pomeriggio potremo sfiorare i 16-18°C.

Ma dove ci sarà il maltempo in questa domenica di Pasqua? Le nubi e le piogge, legate alla depressione localizzata sul mar Ionio, persisteranno sulle regioni del sud, ragion per cui il tempo sarà instabile anche nel corso della giornata. Inoltre durante il pomeriggio l’instabilità aumenterà ulteriormente, soprattutto laddove in queste ore splende il Sole! Rovesci e temporali sparsi potrebbero svilupparsi su Sicilia centro-orientale, Calabria, Campania, Lazio, Umbria, bassa Toscana, zone interne di Abruzzo e Marche, Emilia Romagna, Veneto, Trentino e Friuli.

Si tratterà di fenomeni isolati, seppur localmente intensi. Considerando la prevalenza dei venti nord-orientali in quota sul centro Italia, queste nubi ricche di rovesci e temporali si svilupperanno nei settori interni appenninici per poi dirigersi sulle regioni tirreniche. Queste le precipitazioni previste fino a stasera:

Ma Pasquetta? Ebbene anche il lunedì di Pasquetta sarà caratterizzato da condizioni meteo non proprio ideali: nubi, piovaschi, venti forti e clima ancora freddo! Il sud Italia resterà al di sotto di questo flusso freddo nord-orientale che apporterà ancora instabilità. In aggiunta ci sarà il vento di forte di maestrale che soffierà soprattutto sul basso Adriatico. Andrà meglio al nord e sul medio-alto Tirreno, dove il Sole porterà le temperature fino a 17-19°C.