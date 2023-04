Risveglio freddo ma sereno su gran parte d’Italia quest’oggi: tutto merito di correnti più secche a tutte le quote che hanno spazzato via nubi e piogge dallo Stivale. Ma il freddo non molla la presa, difatti le minime notturne hanno raggiunto nuovamente gli zero gradi su tante località interne del nord e del centro Italia. Gran freddo notturno anche al sud. Ma ora, dopo questa breve pausa soleggiata, si prospetta un nuovo peggioramento delle condizioni meteo.

Dal satellite si nota l’aumento delle nubi a ridosso dell’arco alpino, sui versanti esteri: si tratta di un flusso secco in quota e molto instabile che dal nord Atlantico si diffonde fin sull’Europa centrale. Questo flusso freddo e instabile tenderà a riversarsi sul Mediterraneo, dando vita ad un progressivo peggioramento sullo Stivale. Sarà proprio il nord il primo settore a fare i conti col maltempo quest’oggi!

Ci aspettiamo l’arrivo di rovesci e temporali su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria: su queste tre regioni avremo i fenomeni più forti e frequenti, tra pomeriggio e sera. Rovesci sparsi su Trentino alto Adige, Emilia, Toscana entro sera. Più variabile sul resto del Nordest, senza fenomeni particolari. Non escludiamo locali grandinate in corrispondenza dei temporali sulla Val Padana occidentale.

Questa perturbazione si dirigerà al centro e poi al sud nel corso di sabato, mentre avanzerà un graduale miglioramento al Nordovest. Acquazzoni e temporali saranno protagonisti sia sabato che domenica, nel giorno di Pasqua, principalmente sui settori interni del centro e del sud. Anche il Nordest potrà ancora ricevere qualche improvviso rovescio o temporale pomeridiano nel corso del week-end.

Insomma sarà una Pasqua con condizioni meteo molto poco primaverili, considerando che l’aria fredda continuerà ad aleggiare nel Mediterraneo. Le massime non andranno oltre i 16-17°C al nord e sul medio-alto Tirreno, non oltre i 13-14°C al sud e sul lato adriatico.