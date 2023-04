Con l’ondata di freddo che sta interessando molte località, soprattutto al Sud Italia, le coste adriatiche, il Centro e la Riviera Ligure, aumentano le richieste di proroga per l’accensione degli impianti di riscaldamento condominiale da parte dei cittadini. In molti comuni, tuttavia, le richieste sono rimaste inascoltate, causando diffuse proteste.

Il problema dell’accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento

Il problema dell’accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento è annoso e riguarda molte località del nostro paese. La mancanza di termostati nelle abitazioni rende difficile la regolazione della temperatura e il risparmio energetico. In molte case, infatti, l’accensione dei termosifoni avviene tramite un interruttore generale e non è possibile regolare la temperatura in modo autonomo.

Le proteste dei cittadini

Di fronte alla mancata proroga per l’accensione dei riscaldamenti, i cittadini hanno iniziato a manifestare il loro dissenso, organizzando anche quest’anno petizioni (on-line).

Le proroghe temporanee dei sindaci

Alcuni sindaci hanno risposto alle richieste dei cittadini emanando delle proroghe temporanee per l’accensione dei riscaldamenti. Tuttavia, queste proroghe non risolvono il problema di fondo dell’assenza di termostati nelle abitazioni, che rende difficile la regolazione della temperatura e il risparmio energetico.

Il fallimento delle politiche per l’efficientamento energetico

Il fallimento delle politiche per l’efficientamento energetico è evidente nella mancanza di termostati nelle abitazioni. La spesa sostenuta in passato per l’installazione di valvole termostatiche non ha sortito l’effetto sperato, in quanto queste non sono in grado di regolare la temperatura in modo autonomo. Inoltre, l’assenza di incentivi per l’installazione di termostati ha reso difficile la diffusione di questa tecnologia nelle abitazioni.

Tuttavia, il problema di fondo dell’assenza di termostati nelle abitazioni resta irrisolto. È necessario un intervento a livello nazionale per promuovere l’efficientamento energetico e la diffusione dei termostati nelle abitazioni, al fine di ridurre gli sprechi energetici e i costi per i cittadini.