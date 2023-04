Il clima di Aosta durante il mese di aprile è noto per le sue ampie oscillazioni, sia tra la notte e il giorno che tra una giornata e l’altra, con improvvisi cambiamenti di temperatura. Questi cambiamenti sono spesso influenzati dal vento di Föhn, che può portare sorprendenti picchi di calore che già anticipano l’estate.

Tuttavia, anche le ondate di freddo tardive e le nevicate non sono rare durante questo periodo dell’anno.

Le temperature: grande differenza tra notte e giorno

La spiccata continentalità del clima di Aosta si misura anche attraverso la grande differenza tra le temperature notturne e quelle diurne. Le notti di aprile sono generalmente fredde, le temperature minime medie si attestano attorno ai 5°C, ma le gelate non sono rare. Le temperature massime, in media, si attestano attorno ai 18°C, e valori oltre i 20°C sono abbastanza frequenti.

Quando inizia a soffiare il vento di Föhn, le temperature possono improvvisamente aumentare anche di 10°C o 15°C in poche ore. Per contro, nelle notti serene e con calma di vento, la temperatura può scendere ancora sotto lo zero.

Il vento di Föhn

Il vento di Föhn è un fenomeno meteorologico che si verifica quando l’aria umida incontra una catena montuosa e viene costretta a salire. Durante la salita, l’aria si raffredda e si condensa in nuvole che rilasciano pioggia o neve sul lato a monte della catena. Quando l’aria discende dall’altro lato, si riscalda e si asciuga, creando condizioni di caldo e secco. Questo fenomeno può portare a improvvisi cambiamenti di temperatura e condizioni meteorologiche.

Quando si verificano queste condizioni la temperatura ad Aosta già in aprile può superare i 25°C e arrivare fino a circa 30°C.

Ondate di freddo e nevicate

Nonostante le possibili ondate di caldo causate dal vento di Föhn, aprile ad Aosta può ancora vedere ondate di freddo tardive e nevicate. La maggiore nevicata giornaliera di aprile si è verificata l’ormai lontano 6 aprile 1963, quando sulla città caddero 20 cm di neve. L’aprile più nevoso fu però quello del 1918, quando caddero complessivamente in più giorni 40 cm di neve. Altri mesi di aprile con nevicate abbondanti vi furono nel 1954, 1958 e 1989. A inizio aprile 2022 ci furono abbondanti nevicate nella valle, ma ad Aosta solo pochi fiocchi. La città ha sperimentato, però, nevicate ancora più tardive, con accumulo fino a maggio e con fiocchi misti a pioggia addirittura a giugno!

Record di caldo e di freddo

Negli ultimi 20 anni il mese di aprile si è più spesso contraddistinto per le ondate di caldo anticipato piuttosto che per quelle di freddo tardivo. Nel 2011 la temperatura massima ha raggiunto il valore record di 29,5°C, ma tutto il mese è stato molto caldo. A Saint-Christophe, nei pressi di Aosta, durante lo stesso mese si è raggiunto il record di 31,5°C. Mediamente, temperature maggiori o uguali a 20°C si registrano nel 20% dei casi, mentre maggiori o uguali a 25°C solo nel 3%.

Le gelate notturne però non sono rare e si verificano nel 10% dei casi. Di solito non si scende sotto i -2°C, valore che si raggiunge nel 2% dei casi (cioè poco meno di una volta all’anno in aprile), mentre il record di temperatura minima è di -4,6°C ed è stato raggiunto nell’aprile del 2017.

Piogge

Aprile ad Aosta può essere anche un mese umido e piovoso, ma le precipitazioni maggiori normalmente interessano le montagne più che il fondovalle. La media mensile delle precipitazioni è, infatti, di soli circa 40 mm distribuiti in 6 o 7 giorni.

Conclusioni sul meteo di aprile ad Aosta

In conclusione, il meteo di aprile ad Aosta è caratterizzato da temperature molto variabili, che possono cambiare improvvisamente, influenzate dal caldo vento di Föhn e da ondate di freddo tardive. Giornate umide e piovose si alternano con quelle secche e soleggiate, con un’alternanza di situazioni meteo che rende il clima di aprile ad Aosta spesso sorprendente. La maggior parte delle giornate, dalla media mattinata alla prima serata, sono comunque molto piacevoli e adatte alla vita all’aperto.