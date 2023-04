Il clima di aprile a Trieste è caratterizzato da un progressivo aumento delle temperature e dal venir meno delle condizioni della bora invernale. Dopo i mesi freddi e ventosi, infatti, il mese di aprile segna l’inizio della primavera nella città giuliana. Nonostante ciò, il meteo di aprile a Trieste può essere molto variabile, con frequenti precipitazioni e qualche giornata di nebbia marittima nei periodi di alta pressione senza vento.

Il clima di Trieste ad aprile: le temperature

Aprile è il tipico mese di transizione dalla stagione fredda a quella calda per il clima di Trieste. Le giornate si allungano, le temperature si alzano e la bora, il vento freddo che soffia dalla Slovenia, cessa quasi del tutto, con casi sporadici che possono verificarsi ancora, soprattutto, a inizio mese. Le temperature medie si attestano intorno ai 13-14°C, le massime attorno ai 17-18°C e le minime attorno ai 10-11°C, ma ci possono variazioni significative a seconda dei periodi, delle diverse condizioni meteo e delle zone della città, considerando che diversi quartieri si trovano sulle colline del Carso.

Ondate di freddo e nevicate tardive

Aprile a Trieste può presentare condizioni meteo ancora rigide quando arrivano ondate di freddo dall’artico che possono riproporre episodi di maltempo con bora anche in questo periodo dell’anno. Il 7 aprile del 2021 le colline cittadine sono state colpite da una forte nevicata, tuttavia la neve con accumulo al suolo si è limitata alla zona del Carso e non è scesa in centro città.

Sulle rive, la temperatura minima del mese di aprile non è mai scesa sotto lo zero, almeno a partire dagli anni ‘40 del ‘900. Il più basso valore registrato è stato di 1,2°C l’8 aprile del 2003 durante la maggior ondata di freddo di aprile che abbia colpito il versante adriatico italiano negli ultimi 50 anni.

Il gelo, assente in centro città e lungo le rive, può presentarsi, invece, nelle zone della città situate sulle colline del Carso.

Ondate di caldo

A Trieste in aprile può fare già abbastanza caldo e temperature superiori ai 20 gradi non sono un’eccezione, soprattutto negli ultimi 20 anni. I 30 gradi, finora, sono stati mancati, ma per pochissimo: il record di 29,8°C è stato stabilito il 28 aprile 2012; ma il mese di aprile mediamente più caldo è stato quello del 2018 quando nella seconda metà del mese si sono registrate soltanto temperature massime maggiori di 20°C con un picco di 29°C il giorno 20.

La bora e il vento di mare

La bora è uno dei fenomeni meteorologici più caratteristici di Trieste. Questo vento freddo, che soffia dall’entroterra sloveno, può raggiungere velocità anche superiori ai 100 km/h. Tuttavia, ad aprile la bora tende a lasciare spazio a venti più miti e umidi che soffiano dal mare e che spesso portano nubi basse.

Le piogge

Aprile è un mese piuttosto piovoso a Trieste. Le precipitazioni sono frequenti e possono presentarsi sotto forma di pioggia o di rovesci temporaleschi. Tuttavia, è importante sottolineare che le piogge ad aprile sono generalmente meno intense rispetto ai mesi autunnali e i temporali meno “cattivi” di quelli estivi. Mediamente, durante il mese, cadono circa 80-90 mm di pioggia distribuiti in circa 9 giorni. Quindi, ci si può attendere pioggia circa un giorno ogni tre.

La nebbia

La nebbia è un altro fenomeno meteorologico che si può presentare a Trieste in primavera. In particolare, ad aprile possono verificarsi giornate di nebbia nei periodi di alta pressione subtropicale, quando l’aria calda presente in atmosfera, a contatto con la superficie del mare, si raffredda saturandosi di umidità.

Conclusioni sul clima di aprile a Trieste

In conclusione, il meteo di aprile a Trieste è caratterizzato da una attenuazione del vento e dall’aumento delle temperature. Le ore di sole aumentano, ma spesso le giornate sono nuvolose o variabili. In ogni caso, il clima di aprile nella maggior parte dei casi è gradevole e adatto alle attività all’aperto.