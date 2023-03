Il mese di Aprile, a Firenze, presenta tipicamente un clima dal meteo molto variabile, con periodi già caldi e soleggiati, altri freschi o persino freddi, altri ancora perturbati. L’inverno, ormai, va lasciando il posto alla primavera, le giornate si allungano e le temperature si alzano gradualmente e, mentre inizia la stagione dei temporali improvvisi, si possono ancora verificare ondate di freddo tardivo.

Temperature: notti fresche e giornate già calde

Le notti di aprile a Firenze possono essere ancora fresche, con temperature che scendono spesso sotto i 10°C. In alcune notti, il termometro può segnare anche valori inferiori a 5°C, soprattutto nelle zone più periferiche della città.

La temperatura massima durante il giorno può arrivare a toccare i 20-22°C, ma ci sono anche giornate in cui le temperature non superano i 15°C.

In media, su base trentennale, le temperature minime si attestano a 7,9°C, le massime a 19,3°C. Nell’ultima decade del mese avviene il definitivo passaggio alla stagione calda, in cui le temperature si portano mediamente sopra i 20°C.

Giornate variabili tra sole e pioggia

Le giornate di aprile sono caratterizzate da un clima molto variabile. Può esserci il sole, ma anche piogge e improvvisi temporali. Mediamente, durante il mese, cadono complessivamente circa 80 mm di pioggia distribuiti su 9 o 10 giorni. Dopo il passaggio di un fronte freddo, spesso seguono giornate secche e soleggiate ma fresche e ventose.

Temporali improvvisi

Le piogge possono essere portate sia da perturbazioni organizzate, che provocano periodi perturbati anche per più giorni consecutivi, sia da temporali da cui scaturiscono forti ma breve acquazzoni. Talvolta, i temporali possono essere molto intensi e portare forti raffiche di vento e grandine. Tuttavia, sono spesso seguiti da rapidi rasserenamenti.

Ondate di freddo tardivo

Nonostante l’arrivo della primavera e un clima normalmente già mite, aprile può riservare ancora delle sorprese di carattere quasi invernale. Infatti, si possono verificare ondate di freddo tardivo, con temperature che scendono notevolmente e con la possibilità di nevicate anche sulle colline attorno alla città.

Sebbene rare, si possono verificare ancora delle gelate durante la notte: nell’aprile del 2003 la temperatura scese fino a -3,2°C. Si tratta del valore più basso mai raggiunto in aprile almeno negli ultimi 80 anni.

Periodi di caldo anticipato

A Firenze in aprile possono già verificarsi lunghi periodi con giornate calde. La temperatura record è stata raggiunta il 28 aprile del 2012, quando la massima toccò 31,3°C.

Il mese di aprile mediamente più caldo fu, però, quello del 2007, quando tra il giorno 11 e il giorno 29, la temperatura massima superò sempre i 25°C eccetto due volte (che si fermò a 24,4°C) e il mese fece registrare una temperatura media massima di 24,5°C.

Molto caldo fu anche il mese di aprile del 2018, quando la media delle temperature massime fu di 23,2°C e per 10 giorni consecutivi si registrarono massime di almeno 26°C.

Anche durante questi periodi con giornate calde, le notti si mantengono piuttosto fresche, generalmente con le minime che si attestano attorno ai 10°C, non di rado anche meno.

Pertanto, per il turista che visita la città, è sempre consigliato portare un abbigliamento adeguato ad affrontare serate e prime mattinate ancora fresche o persino fredde.

Conclusioni

In conclusione, il meteo di aprile a Firenze è caratterizzato da notti fresche e giornate miti e variabili tra sole e pioggia, con la possibilità di ondate di freddo tardivo e temporali improvvisi, ma anche di periodi già caldi, ma non ancora troppo, in cui godere appieno delle bellezze della città.