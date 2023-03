Questa la nostra analisi al meteo dell’Aeronautica Militare mensile. Per la versione originale, la troverete nel sito web ufficiale.

Aprile è un mese primaverile, in questo periodo tendono a crescere i giorni con temporale, soprattutto al Nord Italia. Ma vediamo una sintesi di cosa sostiene l’Aeronautica Militare.

Le previsioni meteo per la prima settimana di aprile mostrano regimi con correnti prevalentemente nordoccidentali, con piogge in linea con la media climatologica, tranne su Liguria, Sardegna, Sicilia ed estreme aree ioniche dove si prevedono valori inferiori. Dal punto di vista termico, le temperature saranno nella media climatica, con qualche grado in meno atteso su alcune regioni come il Triveneto, il Lazio, la Campania, la Basilicata e la Puglia salentina.

Per la settimana di Pasqua, il trend delle precipitazioni si mostra superiore alla media sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle meridionali della penisola, mentre saranno in linea con il periodo sul resto d’Italia. Le temperature, invece, indicano un segnale inferiore alla media su tutto il Paese.

Nella terza settimana di aprile, cambierà la circolazione con regimi mediamente sudoccidentali che favoriranno un ritorno di masse d’aria più umide e calde. In tale contesto, le piogge saranno in linea con le medie attese, con una lieve anomalia positiva possibile su Sardegna e Lazio. Anche le temperature si manterranno nei range tipici, a parte un tenue rialzo sulla Sicilia occidentale.

Nell’ultima settimana di aprile, il modello climatologico non mostra segnali particolari né per i valori precipitativi né per il campo termico.

In generale, la tendenza per il mese di aprile sembra essere in linea con le medie climatiche del periodo, ma come sempre la meteorologia può essere molto mutevole.

Le previsioni con validità di un mese sono strumenti utili per avere un’idea generale delle tendenze climatiche che caratterizzeranno ampie aree in un dato periodo. Tuttavia, queste previsioni non forniscono dettagli specifici sulle condizioni meteorologiche quotidiane, per cui diventa necessario seguire i bollettini meteo per ottenere informazioni dettagliate dell’evoluzione atmosferica.

I bollettini meteo costituiscono un valido strumento per conoscere le previsioni del tempo a breve termine. Grazie a questi bollettini è possibile conoscere le previsioni per le prossime ore o per i prossimi giorni, in modo da organizzare al meglio la propria attività.

In sostanza, le previsioni a lungo termine rappresentano uno strumento complementare che permette di avere una visione d’insieme sulle condizioni atmosferiche. Per avere un quadro completo sulla situazione meteo in corso, è quindi necessario prestare attenzione ad entrambi gli strumenti.