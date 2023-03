L’evoluzione meteo della settimana è fin troppo chiara e molto difficilmente subirà modifiche su ampia scala. Certo, resta l’incertezza sull’esatta collocazione delle piogge che a sprazzi interesseranno l’Italia in settimana, ma a grandi linee possiamo confermare le due fasi meteorologiche che ci faranno compagnia nei prossimi sette giorni.

Dapprima faremo i conti con un flusso umido e instabile da ovest, già in azione, che apporterà tante nubi sui versanti tirrenici e al nordest almeno fino a giovedì. Le piogge saranno prevalentemente deboli, ma su colline e montagne potranno intensificarsi grazie al fenomeno dello STAU, che sta ad indicare il sollevamento forzato dell’umidità a ridosso di ostacoli montuosi. L’aria umida, costretta a salire di quota, tenderà a condensarsi e a formare nubi molto più spesse e ricche di precipitazioni. Ecco spiegato come le piogge potranno diventare dei veri e propri acquazzoni in montagna, perlopiù sui settori tirrenici e sul Triveneto.

Trattandosi di aria proveniente da ovest/sud-ovest è chiaro che le temperature aumenteranno ovunque. I venti di libeccio soffieranno in modo sostenuto tra martedì e giovedì e porteranno le temperature anche oltre i 17-18°C sui versanti adriatici e ionici.

Questo tempo simil-autunnale ci farà compagnia fino a giovedì, poi avremo una momentanea rotazione dei venti da nord-ovest (maestrale) nel corso di venerdì che porterà le ultime piogge al sud ed un lieve momentaneo calo termico.

Un altro importante cambiamento meteo è previsto proprio nel week-end e ad inizio prossima settimana: l’anticiclone sub-tropicale tenderà pian piano ad espandersi sulla Spagna e a seguire sul Mediterraneo centro-occidentale, garantendo non solo tempo stabile ma anche un ulteriore aumento termico, ancor più importante rispetto a quello che si realizzerà in settimana. Con l’avvento di questa massa d’aria tropicale-marittima è molto probabile che le temperature possano raggiungere i 22-24°C su diverse località da nord a sud nel periodo tra 11 e 14 marzo. Potrebbe trattarsi del primo serio assaggio di primavera della stagione.