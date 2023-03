Dopo le piogge riecco il Sole ed il bel tempo. L’anticiclone sta tornando sul Mediterraneo centrale e ci farà compagnia per qualche giorno, quantomeno fino a sabato. Questa cupola di alta pressione regalerà condizioni meteo certamente più stabili ed anche un consistente aumento delle temperature, non una bellissima notizia in vista dell’altro brusco cambiamento del tempo del week-end.

Il satellite ci mostra un po’ di nubi sulle regioni tirreniche e in Sardegna, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi: si tratta di nubi alte, legate ad un innocuo nucleo fresco in alta quota che non avrà effetti lungo lo Stivale. Ci saranno solo queste nubi alte (o velature) a schermare per qualche ora il Sole sui settori tirrenici del centro e del sud, ma senza conseguenze. Altrove splenderà diffusamente il Sole.

Le temperature si riprenderanno dopo il fisiologico calo delle scorse 48 ore. Le massime, infatti, raggiungeranno agevolmente i 17-18°C su tante località adriatiche e del sud, mentre sull’alto Tirreno e in Val padana potremo registrare punte di 20-21°C in pieno giorno. Il vento sarà debolissimo o assente,. Insomma sarà una bella e gradevole giornata.

Ma quanto durerà il bel tempo? Fino a venerdì quasi tutta Italia si ritroverà avvolta dall’alta pressione, per cui non correremo rischio di rovesci o temporali. Le carte in tavola cambieranno nel corso del week-end a causa dell’arrivo di masse d’aria più fredde nord-atlantiche, le quali scorreranno su temperature piuttosto alte e potrebbero dar luogo a fenomeni piuttosto intensi.

I primi temporali potrebbero raggiungere il nord nel corso di sabato, poi domenica altra sferzata temporalesca sul Settentrione, in veloce estensione al centro Italia. Per via dei notevoli contrasti termici previsti, non escludiamo il ritorno di grandinate e locali nubifragi. Fenomeni così estremi certamente non aiutano nella lotta alla siccità, a differenze delle piogge di debole o moderata entità (esattamente ciò che servirebbe davvero).