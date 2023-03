Da sempre Marzo è un mese particolarmente dinamico e pazzerello grazie a frequenti sbalzi di temperatura, ed anche quest’anno non è da meno. Forti sbalzi, tuttavia, non sono sempre portatori di belle notizie, tutt’altro! Al miglioramento in vista da domani seguirà un importante cambiamento delle condizioni meteo sul finire della settimana.

“Purtroppo non ci sono belle notizie per il week-end”, annuncia il nostro Raffaele Laricchia nella consueta intervista settimanale.

ANDREA MELONI (Amministratore di Meteogiornale.it): “Che notizie ci porti per il fine settimana? Come mai questo pessimismo?”

RAFFAELE LARICCHIA (tecnico meteorologo): “Quest’anno la stagione dei forti temporali potrebbe cominciare con largo anticipo soprattutto al nord Italia, ormai sempre più sede di fenomeni particolarmente violenti. Vanno benissimo le belle giornate, ci mancherebbe! Il problema, però, subentra nel momento in cui le temperature salgono troppo, esattamente come accadrà nel prosieguo di settimana. L’arrivo delle correnti più tiepide sub-tropicali farà impennare le temperature oltre i 20°C da nord a sud, con picchi superiori ai 25°C”.

ANDREA MELONI: “Cosa succederà dopo questa eccessiva mitezza?”

RAFFAELE LARICCHIA: “Le simulazioni modellistiche ci mostrano con sempre più convinzione l’arrivo di aria molto più fredda nord-atlantica nel corso del week-end, la quale sembra destinata ad entrare in contatto con le temperature elevate di cui parlavo poc’anzi. Considerando che ci troviamo ancora a Marzo è lecito attendersi perturbazioni colme di aria fredda artica, e sarà proprio grande divario termico che porterà non pochi grattacapi. Lo scontro tra l’aria fredda nord-atlantica e quella molto più mite presente da nord a sud darà luogo a forti acquazzoni e temporali, localmente molto prolifici per quel che concerne la grandine”.

ANDREA MELONI: “Ci sono possibilità di cambiamenti?”

RAFFAELE LARICCHIA: “Che questo peggioramento arrivi in Italia è altamente probabile. Naturalmente è impossibile individuare con così largo anticipo i settori che più saranno colpiti dai fenomeni. Tuttavia col serbatoio energetico che verrà ad instaurarsi tra giovedì e sabato (notevole per il mese di Marzo) i fenomeni violenti sono da mettere in conto soprattutto per il nord Italia. Già sabato qualche forte temporale potrebbe interessare i settori a nord del Po, mentre domenica avremo maltempo più diffuso e intenso. Insomma va benissimo la pioggia, ma nubifragi e grandinate non hanno mai portato buone notizie”.