Le previsioni meteo del week-end non mentono: piogge e temporali torneranno a scorrazzare nel Mediterraneo a causa di una vasta saccatura fredda nord-atlantica costretta a scontrarsi con aria nettamente più calda presente lungo la nostra penisola. L’aumento termico in atto in queste ore, infatti, sarà determinante per lo sviluppo di intensi moti turbolenti tra sabato e domenica.

I primi temporali degni di nota arriveranno sabato su Alpi e Prealpi: entro la sera i fenomeni potrebbero coinvolgere anche le pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’ingresso franco della perturbazione è atteso domenica, quando piogge e temporali coinvolgeranno gran parte del nord. Sul Nordovest i fenomeni saranno più rapidi nella prima parte della giornata, mentre sul Nordest saranno un po’ più duraturi e intensi, specie a ridosso dei monti. Gli accumuli di pioggia totali potrebbero superare i 50-60 mm, specie in caso di improvvisi temporali.

Probabile l’arrivo di isolate grandinate legate ai temporali, oltre che forti raffiche di vento. Le piogge si estenderanno entro sera o tarda sera su Toscana, Lazio, Marche, Umbria. Lunedì sarà la volta di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria: anche in questo caso le piogge saranno transitorie e non molto persistenti. Tuttavia non escludiamo il passaggio di qualche veloce ma forte temporale.

Man mano che la perturbazione avanzerà da nord verso sud avremo un graduale calo delle temperature, che poi diventerà davvero marcato tra lunedì sera e martedì. Le precipitazioni saranno ormai molto più rare, ma i forti venti settentrionali faranno precipitare le temperature da nord a sud. La giornata di martedì sarà quella più fredda di questa parte finale di Marzo: molte località registreranno temperature massime di gran lunga inferiori rispetto a quelle percepite in questi ultime giornate miti. Le temperature crolleranno di circa 10-12°C, seppur per appena 36 ore.

Insomma la mitezza sarà spazzata via dal Mediterraneo per qualche giorno, per poi tornare prepotentemente su tutta Italia negli ultimissimi giorni di Marzo. Con la mitezza torneranno anche condizioni meteo stabili, per un finale di Marzo da piena Primavera.