Il prosieguo di settimana si preannuncia piuttosto movimentato e turbolento, in quanto caratterizzato da forti sbalzi di temperatura. La perturbazione ora presente sul medio-basso Adriatico sta rapidamente evolvendo verso est grazie alla spinta dell’anticiclone, per cui il meteo è destinato a migliorare ovunque.

L’anticiclone, che ci farà compagnia almeno fino a sabato, porterà non solo bel tempo ma anche temperature via via sempre più alte, tanto da superare di diversi gradi le medie tipiche del periodo. Queste anomalie non passeranno inosservate e potrebbero essere subito sfruttate da masse d’aria più fredda di origine nord-atlantica. Quest’ultime, infatti, raggiungeranno il Mediterraneo nel week-end dove incontreranno l’aria più tiepida sub-tropicale.

Il risultato sarà eloquente: i contrasti termici potrebbero generare condizioni meteo particolarmente estreme come nubifragi e temporali a partire dal nord Italia, con effetti purtroppo dannosi. Con questi sbalzi termici, infatti, è facile imbattersi in moti molto turbolenti, grandinate e forti colpi di vento.