Tanti sono abituati ad associare la primavera alle belle giornate e all’aria mite, per poi gridare all’incredibile quando si presenta improvvisamente la pioggia o addirittura la neve. Ebbene non funziona esattamente così! La primavera, soprattutto nella sua prima parte, è una stagione di contrasti dove le residue ondate di freddo si alternano alle prime ondate di caldo. Questi contrasti determinano condizioni meteo spiccatamente variabili e variegate anche nell’arco di una sola giornata.

Insomma Marzo è davvero pazzerello? Si e no: certo potrebbe sorprenderci l’arrivo improvviso del freddo intenso dopo qualche giornata molto mite, ma sarebbe più corretto considerare questa sua “pazzia” come la pura normalità primaverile.

La primavera, in Italia, è una stagione caratterizzata da fasi stabili e miti alternate a fasi più fredde o piovose: è sempre stato e sempre sarà così.

Ma bando alle ciance, come proseguirà il mese di marzo? Questi primi 13 giorni di marzo si sono rivelati fin troppo miti, anche troppo per il periodo, ma ora dovremo attenderci un periodo più movimentato e più freddo grazie all’ingresso di masse d’aria più fredde nord-atlantiche. Si parte da domani grazie ad una vasta perturbazione nord-atlantica destinata a riportare piogge e acquazzoni su tante nostre regioni, oltre che venti forti ed un consistente calo termico.

I giorni più freddi della settimana saranno mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, quando la colonnina di mercurio scenderà di almeno 5-7°C sotto le medie del periodo soprattutto sul versante adriatico. Insomma farà certamente più freddo nei prossimi giorni, e considerando che partiamo da temperature superiori alle medie di quasi 7-8°C, il calo termico sarà davvero sostanzioso!

A seguire, tra venerdì e sabato, ci sarà una fisiologica ripresa delle temperature e l’arrivo di qualche giornata più bella e stabile. Ma non illudiamoci: non sono previste al momento lunghe fasi anticicloniche! Tra 19 e 22 marzo aumentano le possibilità di un nuovo guasto ad opera di un’altra perturbazione atlantica e pare proprio che non sarà l’ultima del mese!

In conclusione possiamo parlare di un marzo pazzerello, nel senso che avremo frequenti sbalzi di temperatura e veloci cambi di tempo anche nell’arco di poche ore. Insomma condizioni meteo primaverili.