Arrivano segnali meteo incoraggianti contro la l’ardua lotta alla siccità nell’avvio di Aprile. Il prossimo mese potrebbe regalarci altre fasi perturbate di stampo atlantico che garantirebbero altre preziose piogge da nord a sud.

Ma facciamo un po’ di ordine e analizziamo il tempo di quest’ultimo scorcio di Marzo. Attualmente siamo alle prese con la mitezza, ma tra domenica e martedì una veloce perturbazione nord-atlantica riporterà un po’ di movimento, un po’ di piogge e qualche forte temporale dapprima al nord e a seguire anche su centro e sud. Nulla di eccezionale in termini precipitativi. Arriverà anche il freddo specie tra lunedì sera e le prime ore di mercoledì, con apice proprio nella giornata di martedì 28 Marzo.

Subito dopo questa veloce perturbazione sarà ancora la volta dell’alta pressione, destinata ad inglobare tutto il Mediterraneo fino al termine del mese. Osservando le simulazioni modellistiche questa ipotesi diventa sempre più predominante, per cui possiamo dar quasi per certo il ritorno della stabilità e della mitezza tra 29 e 31 Marzo. Da capire un eventuale ritorno di instabilità sparsa al nord il 31 Marzo, ma è molto più probabile che il maltempo possa far capolino in Italia nei primi giorni di Aprile!

Dunque all’avvio del nuovo mese potrebbe rifarsi sotto il maltempo, dapprima al nord e a seguire su centro e sud. Anche in questo caso si tratterà di perturbazioni atlantiche in rapida evoluzione da ovest verso est. Le correnti umide occidentali potrebbero irrompere sullo Stivale proprio il 1° Aprile. Tranquilli, non si tratta di un “pesce d’Aprile”, ma di una tendenza ben condivisa dai principali centri di calcolo.

Anche le temperature subirebbero un nuovo calo fisiologico con l’avvento di questa perturbazione atlantica. Ovviamente è troppo presto per capire quali regioni saranno più coinvolte dalle precipitazioni. Ci ritorneremo con nuovi preziosi aggiornamenti meteo nei prossimi editoriali!