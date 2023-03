La giornata è partita col bel tempo su gran parte d’Italia e con temperature elevate per il periodo. Non c’è il Sole su tutte le regioni, a causa del transito di nubi alte al sud e locali addensamenti compatti sulle Alpi dove danno luogo a locali acquazzoni e temporali. Nella notte, infatti, abbiamo osservato condizioni meteo instabili su Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli.

La giornata odierna non riserverà particolari preoccupazioni: l’alta pressione porterà ancora stabilità, anche al sud dove le nubi alte presenti in questi minuti lasceranno spazio al Sole. Qualche nube bassa persisterà sul medio-alto Tirreno, mentre ci sarà il Sole sulla Val Padana. Qualche temporale pomeridiano e serale potrebbe svilupparsi sull’arco alpino specie su alta Lombardia, Trentino alto Adige, alto Veneto e Friuli.

Ma l’attenzione si sposta inevitabilmente a ovest, sull’Atlantico orientale, dove possiamo notare la perturbazione che attraverserà la nostra penisola tra domenica e lunedì. Il fronte irromperà sulle regioni del nord nel corso di domenica, ma con effetti abbastanza disorganizzati.

Ci saranno acquazzoni e temporali veloci al Nordovest, poi i fenomeni si estenderanno al Nordest e alle regioni centrali. Non mancherà qualche isolato forte temporale, dovuto ai marcati contrasti termici tra l’aria mite presente nei bassi strati e quella più fredda in entrata dall’Atlantico.

A proposito di temperature: quest’oggi le temperature massime saliranno ulteriormente su tutta Italia. Ci aspettiamo punte di di 24°C su Sardegna orientale, Sicilia orientale, Basilicata. Picchi di 22-23°C in Puglia, Molise, Abruzzo e in Val Padana. Insomma temperature anomale per Marzo, di almeno 4-7°C al di sopra delle medie del periodo! Anomalie meteo così marcate non vanno mai bene e possono alimentare con più facilità fenomeni estremi come venti tempestosi, grandinate e isolati nubifragi.