Aprile è il mese che fa da ponte tra la stagione fredda e quella calda e può portare condizioni meteo più somiglianti all’una o all’altra a seconda dei giorni o delle annate. Le temperature possono salire improvvisamente o essere ancora sorprendentemente fresche. Molto spesso, però, il clima di aprile a Genova è contraddistinto da giornate che non sono fredde né calde e in cui il vento che giunge dal mare porta un po’ di nuvole e rinfresca l’aria nelle ore centrali della giornata. Le notti sono spesso molto tiepide e la differenza tra le temperature del giorno e della notte assai contenuta.

Brezze di mare e temperature miti

Genova è una città situata sul mare, il che significa che le brezze di mare influenzano il clima per un lungo periodo dell’anno, dalla primavera all’autunno. In aprile, le temperature tendono ad essere miti: la media delle temperature massime è di circa 18°C e spesso il picco di temperatura si raggiunge in tarda mattinata prima dell’insorgere delle brezze, almeno lungo la fascia costiera; quella delle minime è di circa 12°C. La differenza della temperatura tra la notte e il giorno è quindi limitata a circa 6°C, meno della maggior parte delle altre città italiane.

In genere, giornate con temperature sopra i 20°C non sono molto frequenti e solo raramente si superano i 25°C. I valori più probabili della temperatura massima sono compresi tra 14 e 22°C, quelli della temperatura minima tra 8 e 15°C.

Caldo improvviso

Più spesso verso la fine del mese, le temperature possono impennarsi improvvisamente, specie quando i venti soffiano dall’entroterra, tanto da far pensare all’estate imminente. Ad aprile a Genova non si sono mai toccati i 30 gradi, ma il 20 aprile 2018 è stata raggiunta una temperatura record di 29°C.

Freddo tardivo e nevicate

Ad aprile può fare ancora abbastanza freddo, anche se non come in inverno. Le ondate di freddo di aprile giungono, tipicamente, dall’Artico e possono portare freddo e maltempo anche prolungato per più giorni. Un esempio è quello di metà aprile 1991, quando la neve cadde sulle colline attorno la città. In città, però, non ci sono mai state, almeno a memoria d’uomo, nevicate con accumulo al suolo. Un evento straordinario si verificò il 7 aprile 2021, quando caddero fiocchi di neve con una temperatura di circa 10°C. L’evento fu causato da aria molto fredda in quota abbinata a umidità molto bassa.

Il record di freddo mensile degli ultimi 60 anni è stato registrato nel 1970 e nel 1991 con 4°C.

Nubi basse, nebbia di mare e rischio di pioggia

Aprile a Genova è anche caratterizzato dalla presenza di nubi basse che si addensano lungo la costa. Queste nubi possono portare con sé pioggerelle e condizioni umide, che possono durare diversi giorni. Queste condizioni sono causate da inversioni termiche nelle parti basse dell’atmosfera a causa della superficie del mare ancora fredda. Quando è presente un’alta pressione di origine sub-tropicale con aria molto calda, il contrasto tra l’aria calda e il mare può formare dei banchi di nebbia sul mare che, talvolta, possono raggiungere la costa e avvolgere la città per qualche ora.

Piogge

Aprile è ancora un mese abbastanza piovoso in cui giungono con una certa regolarità perturbazioni dall’Atlantico, oppure in cui si generano sul Mediterraneo aree di bassa pressione a causa di incursioni di aria fredda da nord. In media, su Genova, cadono circa 90-100 mm di pioggia distribuiti in 8-9 giorni. Raramente in aprile si hanno precipitazioni violente, che caratterizzano invece l’autunno genovese. Le piogge di aprile di solito sono moderate e, quando giungono insieme a temporali, possono portare rovesci intensi ma di breve durata.

Conclusioni sul meteo di aprile a Genova

In conclusione, il meteo di aprile a Genova è caratterizzato da tante giornate miti né calde né fredde e non di rado dalla presenza di nubi e di un po’ di vento. Talvolta può essere sorprendente e presentare sia giornate soleggiate dalle caratteristiche quasi estive, sia giornate ancora fredde e perturbate, in sintonia con la tipica variabilità della primavera italiana. In genere, è un buon mese per visitare la città senza prendere freddo né sudare.