Conferme su conferme dai centri di calcolo: le condizioni meteo tenderanno inevitabilmente a peggiorare sul finire della settimana grazie all’azione di una forte depressione in approfondimento nel cuore del Mediterraneo, alimentata da correnti molto fredde artico-continentali. “Sull’evoluzione meteo del week-end i dubbi sono sempre meno e posso confermarvi che oltre la pioggia tornerà anche la neve a quote piuttosto basse” premette il nostro tecnico meteorologo Raffaele Laricchia.

ANDREA MELONI (Amministratore di Meteogiornale.it): “Tornerà il maltempo, quali le cause?”

RAFFAELE LARICCHIA (tecnico meteorologo): “Sarà determinante l’azione combinata di due impulsi freddi. Il primo, di origine polare, sta scivolando in queste ore sulla penisola iberica, il Marocco e l’Algeria e darà vita a una depressione che pian piano si dirigerà sul mar Tirreno. Il secondo sarà di origine artico-continentale e di gran lunga più freddo del primo: questo raggiungerà il centro e il nord Italia nel corso di domenica e andrà ad approfondire la depressione tirrenica rendendola molto insidiosa e ricchissima di precipitazioni”.

ANDREA MELONI: “Quali zone saranno più colpite dal maltempo?”

RAFFAELE LARICCHIA: “Come già vi dissi qualche giorno fa saranno le regioni del centro e del nord a ricevere i maggiori effetti di questa depressione stazionante sul Tirreno centro-settentrionale. Le prime piogge arriveranno sabato su Sardegna, Toscana, Lazio, Liguria, basso Piemonte, bassa Lombardia, Emilia, Marche. Ma le precipitazioni più estese e abbondanti arriveranno domenica. Inoltre, con l’ingresso di aria molto fredda dall’est Europa, mi aspetto l’arrivo della neve in collina sul centro Italia e a bassissima quota in Val Padana tra domenica e lunedì. I fiocchi di neve potrebbero spingersi fino in pianura tra Emilia, Lombardia e Piemonte!”.

ANDREA MELONI: “Non abbiamo parlato del sud, cosa succederà?”

RAFFAELE LARICCHIA: “Il meridione resterà riceverà effetti molto diversi rispetto al resto d’Italia. Inizialmente, tra venerdì e sabato, ci sarà un deciso aumento termico dovuto al passaggio del “ramo mite” della depressione. Una situazione classica e inevitabile, che porterà le temperature oltre i 20-21°C su tante località. Questo flusso mite sub-tropicale sarà ricchissimo di pulviscolo sahariano che andrà ad offuscare i cieli. Parte di questo pulviscolo cadrà al suolo sporcando ogni genere di superficie grazie a piovaschi e isolati acquazzoni attesi tra domenica e lunedì! Ma attenzione, questo pulviscolo sahariano invaderà anche i cieli del centro e del nord, quindi anche sul resto d’Italia le piogge saranno abbastanza sporche. Insomma andiamo incontro ad un week-end molto movimentato dal punto di vista meteo!”.