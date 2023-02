L’ondata di freddo che ha colpito l’Italia è ormai alle spalle e il tempo è in netto miglioramento ovunque grazie al costante rinforzo dell’anticiclone seriamente intenzionato a regalare una seconda decade di febbraio più gradevole e con condizioni meteo stabili.

Fa eccezione il sud dove le nubi sono in aumento, ancora una volta, per l’arrivo di un veloce e debole impulso instabile dai Balcani. Ma non sarà nulla di rilevante: il tutto si consumerà tra oggi e le prime ore di lunedì, con effetti molto marginali su Puglia, Basilicata, Molise, Calabria e Sicilia. Qualche piovasco, qualche fiocco di neve oltre gli 800 metri, un po’ di vento e null’altro. Anche sul Meridione l’anticiclone avanzerà inesorabilmente e persisterà per gran parte della settimana in arrivo.

L’anticiclone sarà protagonista, in negativo, della scena italiana tra 13 e 18 febbraio. Sì, per molti potrà risultare piacevole assaporare qualche bella giornata con temperature fino a 15-16°C, ma nella realtà dei fatti si tratta dell’ennesimo episodio anomalo di questo inverno, in linea, purtroppo, con i precedenti. L’arrivo di un anticiclone dai connotati tardo primaverili causerà un’ulteriore accelerazione della siccità su tutto il nord, l’arco alpino e il medio-alto Tirreno.

Addirittura le temperature saliranno anche in montagna e ciò causerà ulteriori fusioni della neve in un periodo storico dove il manto nevoso assume un’importanza estrema sulle nostre montagne. Se non piove e non nevica ora, quando dovrebbe farlo? Certo si spera in una ripresa delle perturbazioni atlantiche quantomeno in primavera, ma per le previsioni stagionali ci ritorneremo più in là.

Insomma le premesse non sono delle migliori in vista della stagione calda, quando le perturbazioni vengono a mancare per ovvie ragioni naturali.

Tornando alla prossima settimana, quanto durerà l’anticiclone? Tralasciando le ultimissime deboli piogge nella prima parte di lunedì al sud potremo considerarla una settimana quasi interamente anticiclonica. Almeno fino a sabato 18 l’alta pressione dominerà in lungo e in largo sull’Italia regalandoci giornate stabili, clima più gradevole (di giorno) e anche qualche banco di nebbia. Per un cambio di circolazione determinante e per nuove condizioni meteo interessanti potrebbe essere necessario attendere la terza decade di febbraio.