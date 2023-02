In Stratosfera sono attesi ampi movimento del Vortice Polare, con altre conseguenze sparse nel nostro Emisfero. Si parla anche di uno Stratwarming, un forte riscaldamento, ma chiaramente per il momento non è prevista alcuna propagazione dei flussi di calore verso la Troposfera entro 15 giorni, ovvero, nessuna inversione delle correnti alle quote inferiori che in Europa preluderebbe all’arrivo del Burian.

L’inversione delle correnti si trasmette dalla Stratosfera alla Troposfera in alcune circostanze che sono innescate da potenti Stratwarming. Ciò favorisce un travaso di aria gelida dalle pianure siberiane verso l’Europa, e quindi quella fase di gran gelo che in Italia è chiamata Burian.