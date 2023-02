La metà superiore dell’Isola del Nord è stato di emergenza per il ciclone tropicale, tra cui Auckland, la più grande città della Nuova Zelanda con 1,7 milioni di abitanti, così come Northland, Coromandel, Ōpōtiki, Whakatāne, Tairāwhiti e Hauraki.

Sono state ordinate evacuazioni obbligatorie lungo l’intera costa orientale di Bay of Plenty. Gabrielle si trova attualmente a 250 km a nord-ovest della costa della Nuova Zelanda e si prevede che si avvicinerà alla costa orientale nelle prossime 24 ore.

L’elettricità manca in oltre 46.000 case, anche la rete telefonica via cellulare è irregolare in alcune aree. Numerosi alberi sono caduti, molte abitazioni si sono ritrovate con i tetti sono stati sollevati dal vento. Queste sono ore molto critiche per tutta l’area a causa della combinazione altamente pericolosa di forti venti e piogge torrenziali.