HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Ha dell’impressionante ciò che si sta avvenendo nel NE degli Stati Uniti. In pratica è come se la troposfera fosse collassata. Infatti, il geopotenziale, ovvero l’altezza della pressione atmosferica ad una certa quota, in questo caso a 500 hPa è al suo minimo storico per il periodo 1979-2021.

Tutto questo a causa, probabilmente, di un estremo Vortice Polare “in Stratosfera”.

In termini pratici vuol dire che un vortice ciclonico in quota misura una pressione atmosferica talmente bassa da essere considerata record, e la mappa che alleghiamo lo dimostra.

In quell’area si è scatenato una tempesta associata all’ondata di gelo che sta raggiungendo rilevanza storica come entità. Peraltro, sarà una fase brevissima di gelo estremo, infatti nella zona dopo questo evento meteo estremo è atteso un aumento sensibile della temperatura soprattutto nel settore meridionale. Mentre il grande freddo continuerà a rimanere nel Labrador, infatti la città di Québec manterrà temperature polari.