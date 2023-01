HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Lo abbiamo scritto ogni stagione invernale: quando si leggono le previsioni meteo durante l’inverno, non pochi si concentrano alla possibilità di avere un periodo rigido con la neve sotto attorno a casa, e osservare i fiocchi cadere ed un paesaggio imbiancato.

Una nevicata, magari sottozero, nella propria località rende l’atmosfera magica, surreale specie laddove la neve non la si vede praticamente quasi mai o raramente, ma che questi anni, anche laddove la si dovrebbe avere non cade quasi mai o semmai diventa subito poltiglia.

Gli ultimi aggiornamenti del modello matematico americano, già per il medio termine, quindi con impianto nell’evoluzione meteo già prima del prossimo fine settimana, prospettano che l’irruzione di aria polare proveniente dal Mare di Kara, ovvero Mar Glaciale Artico siberiano del settore ovest, dopo essere transitata nelle terre emerse della Russia, perdendo quel calore che è tipico comunque dei mari, sarebbe, e questa è la novità odierna, spinta da un fortissimo anticiclone che si sta formando nella Russia occidentale, verso l’Europa e invadere anche l’Italia.

Ma per carità, si tenga sempre conto che sono previsioni meteo, e queste, essendo per l’appunto previsioni, saranno da confermare, e ancor più quando si tratta di moti di massa d’aria retrogradi.

Un’invasione di masse d’aria, ovviamente è quella prospettata dai centri di calcolo americano, ma ci sono ampi appoggi da parte del centro meteo europeo. Ne sarebbe coinvolta tutta l’Italia con neve nelle coste dell’Adriatico, ma attenzione ci sarebbe il rischio di avere la formazione di gocce d’aria fredda che dai Balcani si muoverebbero verso il Nord Italia, investendo la Valle Padana. In tal caso sarebbe neve polverosa e turbolenta.

MAPPE CON IRRUZIONE D’ARIA FREDDA (850 hPa) *

ANOMALIA A 500 hPa* evidenza goccia fredda in quota su Italia

Anomalia a 500 hPa vuol dire area di bassa pressione in quota, quindi instabilità, e nonostante l’alta pressione al suolo, rischio di maltempo, con neve per le basse temperature.

* 850 hPa è la temperatura alla quota di tale pressione atmosferica, questa varia, ma possiamo indicarla a circa 1500 metri. Invece, 500 hPa è sempre un valore di pressione atmosferica, questo viene espresso nelle mappe in altezza, chiamato geopotenziale. Un basso geopotenziale vuol dire bassa pressione.

Ma ancora, il meteo del lungo termine fa sognare essendo troppo distante da oggi, e propone il transito di una perturbazione oceanica nelle regioni italiane, sopra il cuscinetto d’aria fredda pre-esistente, portando neve in tutto il Nord Italia, anche abbondante.

Il freddo in Europa non finirebbe qui, infatti nuovi impulsi d’aria gelida traslerebbero da est verso ovest sotto il potente anticiclone, mentre le bizzarrie del Vortice Polare abbasserebbero di latitudine il Jeat Stream Polare, inducendo le condizioni meteo europee ad un evento di rigidità invernale di moderata intensità e persistenza.

Altresì, aria umida e mite risalirebbe ancora verso l’Italia dal Nord Africa, favorendo, specie verso il Centro Nord, e a tratti anche altrove, altre nevicate.

In quest’ultimo decennio abbiamo osservato nevicate che hanno di solito tempi di ritorno di circa un secolo, così si diceva (Sicilia e Calabria), ma è nevicato ben due volte in pochi anni. Come scrivevamo ieri, gli scienziati sostengono che il Vortice Polare sta subendo l’impatto dei cambiamenti climatici, e più che negli anni passato, tenderebbe a perdere forza. Per ora abbiamo osservato il contrario, e vederlo perdere tardivamente potenza, apportando improvvise e gravi ondate di gelo primaverili, con danni all’agricoltura. Ma le previsioni climatiche non sono visibili nell’immediatezza, il clima non è il meteo di una settimana o di un solo inverno.

Abbiamo scritto, evidenziato che il gelo che non viene solo dalla Siberia, e su ciò ci sono numerosi precedenti; tuttavia, per l’Europa mediterranea centrale (Italia) ha un ruolo determinante quel che succede nella parte occidentale della Russia, come la natura e permanenza delle masse d’aria, e quella prevista appare l’ideale per una moderata ondata di gelo. E sia inteso, parliamo di gelo, non freddo, in quanto le temperature andrebbero sottozero in molte regioni italiane, e nel Nord Italia, forse anche di giorno, stante ancora molto bassa la radiazione solare.

Insomma, Febbraio come molte volte si è detto, può assumere un’evoluzione meteo che ricuce una stagione sballata, anomala, ma sarà solo un’impressione alla fine. Nel 2012 fu freddo per oltre due settimane di Febbraio, e quell’anno è rammentato come inverno rigido, ma in Europa ed in Italia non lo fu, il freddo fu circoscritto, anche se intenso, ad un breve periodo della stagione, seppur intenso, mentre la parte restante della stagione era stata con valori di temperatura maggiori rispetto alla media.