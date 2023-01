HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

La teoria del complotto sulle scie chimiche sostiene che le scie di condensazione visibili nell’atmosfera sono dovute a una sorta di attività sotterranea segreta condotta attraverso l’uso di aerei. Si ritiene che queste scie chimiche siano in realtà una forma di geo-ingegneria o un modo per introdurre nel nostro ambiente sostanze chimiche nocive e sconosciute.

Diversi esperti del settore hanno sostenuto che le scie chimiche consisterebbero di particelle di alluminio, di cloro e di numerosi altri composti chimici, inclusi ioduri di metalli e diossidi di carbonio. Alcuni hanno anche sostenuto che le scie chimiche contengano agenti patogeni; pertanto, a loro dire, sarebbe fondamentale che le persone prendano precauzioni per evitare di esporre a questi elementi.

Alcuni sostengono che la finalità è manipolare clima terrestre.

La manipolazione del clima terrestre è una pratica che può essere utilizzata per influenzare l’ambiente globale e modificare il clima terrestre. Si tratta di una tecnica nota come geoingegneria che utilizza tecnologie come la riflessione della luce del sole, la modifica dei sistemi di circolazione atmosferica e la riduzione dei gas serra.

La geoingegneria può essere utilizzata in vari modi, come l’utilizzo di aerosol artificiali nell’atmosfera per la riflessione della luce solare, la rimozione di biossido di carbonio dall’atmosfera o la modifica della nube di aerosol presente nell’atmosfera. Queste tecniche sono state sviluppate per affrontare il cambiamento climatico globale, ma sono pensate anche per un uso più locale per modificare il clima in aree specifiche. Ad esempio, la geoingegneria potrebbe essere utilizzata per ridurre l’intensità degli uragani in alcune aree (fu sperimentata dagli USA negli anni ’60), al fine di ridurre il danno causato da questi. Anche se ci sono molte preoccupazioni circa la geoingegneria, molti esperti ritengono che sia uno strumento importante per affrontare il cambiamento climatico globale.

Di recente sono apparsi vari studi, che a loro dire, per metterebbero un rattoppo anche ai cambiamenti climatici derivanti dall’eccessiva immissione di CO2 in atmosfera, in attesa che il Pianeta adotti, a livello mondiali, una seria conversione energetica. Ma su un progetto di tale portata dovrebbero essere d’accordo tutti i Paesi del Pianeta, specialmente USA e Russia che hanno il monopolio delle aree dove gli aerei, 24 ore su 24 ore, dovrebbero spargere delle sostante riflettenti la luce solare per raffreddare soprattutto il Polo Nord.

Attualmente, nessuna organizzazione mondiale, Stato, Impresa o altro, irroga i cieli con sostanze finalizzate a modificare il clima globale. Insomma, la teoria delle scie chimiche non è vera.