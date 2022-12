L’ultima nevicata abbondante a Milano è stata quella di ben due anni fa, era il 28 dicembre 2020. Una nevicata prevista alcuni giorni prima, giunta puntualmente, lasciando al suolo ben 20 cm di neve anche in centro città. Per fortuna eravamo in una fase in cui le scuole erano chiuse, quindi anche il traffico cittadino era ridotto. Eppure, si ebbero parecchi disagi.

Disagi si ebbero nonostante gelate notturne non particolarmente importanti, se non in aree periferiche. Ma a Milano, dove la media di neve dovrebbe essere di diverse giornate all’anno, ormai questo fenomeno è divenuto talmente occasionale che quando cade la neve viene considerato eccezionale.

Eppure, la conformazione geografica il clima dovrebbero consentire varie nevicate invernali. Ma nelle ultime stagioni dell’inverno, le alte pressioni hanno azzerato le precipitazioni, il freddo e giunto soprattutto nei periodi asciutti, e quando ci sono state precipitazioni è piovuto con temperature di poco superiori a 0 °C. La neve negli ultimi anni è tornata cadere abbondante nei monti, anche se molto meno rispetto alla media.

Quest’anno i primi 15 giorni di dicembre hanno avuto temperature nella media climatica, invernali direi, mentre successivamente la colonnina di mercurio è salita repentinamente e attualmente si attesta quasi a 9 °C sopra la media per quanto riguarda i valori minimi. Da giorni la temperatura è pressoché bloccata per effetto di una copertura nuvolosa insistente che rende le giornate grigie, con foschia densa e anche una nebbia lieve. Il clima è molto umido come è normale che sia in questo periodo dell’anno, ma non fa particolarmente freddo, anche perché la temperatura si attesta tra gli 8°C i 10°C.

Gennaio potrebbe avere dei risvolti modellati da quelli che sono gli indici di comportamento del clima, e il freddo potrebbe piombare di botto su Milano associato poi a perturbazioni provenienti da ovest sud-ovest, in tal circostanza Milano avrebbe la neve. E a Milano di neve ne può sempre cadere parecchia, il suo clima lo consente. Inoltre, con l’estremizzazione meteo climatica, l’accentuazione di tali fenomeni si potrebbe verificare con nevicate storiche.

E lo scriviamo perché anche durante stagioni invernali, abbiamo vissuto nell’ultimo decennio giornate con precipitazioni prossime a 100 mm in 24 ore, che solo per qualche grado in più sarebbero state nevose. E ciò sarebbe equivalso a ben 1 metro di neve in un solo giorno.

Dobbiamo far conto che il clima è cambiato rispetto al passato, e che questi fenomeni sono per ora più occasionali rispetto a quanto succedeva in precedenza, però la possibilità di una replica non è da accantonare, teniamone conto. La neve a Milano a gennaio potrebbe cadere anche abbondante, e di questo ne parleremo le previsioni meteo puntuali giorno per giorno.