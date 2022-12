POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Attualmente stiamo vivendo condizioni meteo climatiche tipicamente invernali. Nelle regioni del Centro Nord è transitata una massa d’aria fredda i cui effetti – sia in termini termici che precipitativi – non si sono fatti attendere. Effetti che nelle regioni settentrionali potrebbero portare ulteriori nevicate sui settori occidentali, anche a bassa quota.

Difatti attendiamo ulteriori perturbazioni, dopodiché l’Alta Pressione dovrebbe riuscire a ricucire lo strappo dando luogo a un cospicuo miglioramento. Sole e temperature in rialzo nel corso della settimana natalizia, ma anche nebbie a tratti fitte tra valli e aree pianeggianti.

Sulla durata dell’Alta Pressione vi sono non pochi dubbi, le ultimissime interpolazioni modellistiche sembrerebbero propendere per un nuovo affondo artico a cavallo tra Natale e Capodanno. Stavolta potrebbe riguardarci direttamente.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nei prossimi giorni transiteranno altre due perturbazioni. La prima è ormai imminente, arriverà da ovest e impegnerà maggiormente i settori occidentale della nostra Penisola. Isole comprese. Le temperature sono in aumento, eccezion fatta per le regioni settentrionali laddove il cuscino d’aria fredda potrebbe innescare ulteriori nevicate a bassissima tra Piemonte ed entroterra ligure.

Tra giovedì e venerdì giungerà un’altra perturbazione, ma in questo caso sarà sostenuta da venti di Libeccio e le temperature aumenteranno ancora di qualche grado confinando le nevicate ai rilievi.

Nel corso del weekend ci aspettiamo rimasugli instabili di una certa consistenza, ma con tendenza a progressivo miglioramento per via di un’espansione dell’Alta Pressione verso le nostre regioni.

VERSO CAPODANNO

Alta Pressione che dovrebbe accompagnarci al Natale, Alta Pressione che porterà su le temperature destinate a far registrare valori diurni diffusamente superiori alle medie stagionali.

La fase anticiclonica potrebbe rappresentare un toccasana per l’atmosfera, che andrebbe a resettarsi in vista di nuovi affondi d’aria fredda a cavallo tra Natale e Capodanno. In tal senso possiamo dirvi che alcune proiezioni modellistiche puntano decise in quella direzione, stavolta con un affondo artico (se non addirittura artico-continentale) in grado di far nevicare a bassissima quota in varie zone d’Italia.

IN CONCLUSIONE

Quest’ultima è un’ipotesi evolutiva che andrà assolutamente conferma ed eventualmente rivista, ma diciamo che in questo momento c’è grande fermento in sede modellistica. Non resta che aspettare.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.