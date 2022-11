METEO SINO AL 23 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Autunno, quello vero, ha rotto gli indugi già da alcuni giorni con meteo propizio all’arrivo delle grandi piogge. Una vasta depressione si estende dal Nord Atlantico fin verso il Mediterraneo ed in questo canale scorrono le perturbazioni una dietro l’altra. Ci sono intanto segnali d’inverno a livello europeo, con una bolla d’aria gelida entrata dalla Russia verso l’Europa nord-orientale.

Gli ultimi giorni della settimana vedranno meteo ancora più compromesso, con altre perturbazioni che si proporranno in modo sempre più importante, a discapito dell’anticiclone di cui non sentiremo parlare per molti giorni. L’arrivo di aria più fredda stimolerà la formazione di un vortice mediterraneo, che condizionerà il weekend con maltempo al Centro-Sud.

Ci sarà occasione per l’arrivo di nevicate più abbondanti sulle Alpi e soprattutto in parte dell’Appennino, con temperature che caleranno al Centro-Nord. Nel corso di domenica il vortice ciclonico traslerà verso i Balcani favorendo un generale miglioramento, a parte l’instabilità che tenderà ad attardarsi sulle regioni meridionali. Si tratterà però solo di una tregua.

All’inizio della prossima settimana interverrà una perturbazione ancora più aggressiva, associata ad un nuovo vortice che si approfondirà sui mari italiani. Il maltempo potrà risultare anche acuto, con maggiore coinvolgimento anche del Nord Italia. La neve sulle Alpi potrebbe spingersi per la prima volta a quote relativamente basse a tratti fin sotto i 1000 metri.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 18 Novembre: al mattino precipitazioni diffuse interesseranno la Sardegna occidentale ed il Centro Italia, specie fascia tirrenica, in estensione al Sud con rovesci più forti in evoluzione dalla Campania alla Calabria. Più asciutto al Nord, a parte precipitazioni sul Friuli e sui settori alpini. Migliora in giornata, con tendenza a peggioramento serale in Sardegna per un nuovo fronte.

Sabato 19 Novembre: la nuova perturbazione darà vita ad una circolazione ciclonica, con precipitazioni anche intense al Centro-Sud. Resterà un po’ ai margini il Nord, con precipitazioni in Emilia Romagna, Basso Veneto e zone alpine confinali, a carattere nevoso dai 1000-1200 metri.

Domenica 20 Novembre: piogge e rovesci localmente di forte intensità bagneranno Sud, Isole e centrali adriatiche, con progressivo miglioramento nel corso della giornata.

Ulteriori tendenze meteo: una nuova perturbazione entrerà in azione a cavallo tra lunedì e martedì, portando piogge diffuse e rischio nubifragi. Fase più fredda al Nord, con neve che ammanterà le Alpi. Miglioramento in vista da mercoledì 23 Novembre.