Cambia il meteo e possiamo iniziare a tirare un sospiro di sollievo. L’anticiclone ha dominato anche in questa prima parte di Novembre. La grande anomalia è legata alle poche piogge di un autunno che, calendario alla mano, sta volgendo al termine.

La situazione si avvia a cambiare e tutto avverrà grazie all’inserimento retrogrado di un piccolo vortice d’aria fredda in arrivo dai Balcani. Come una scheggia impazzita, la circolazione ciclonica sfonderà da est verso ovest sul Mediterraneo Centrale, quindi con un’evoluzione piuttosto atipica.

Questo vortice contribuirà non solo a cambiare il tempo sull’Italia nel weekend, ma aprirà un’autentica falla lungo il fianco meridionale dell’enorme anticiclone che occupa un’ampia parte dell’Europa. I massimi di pressione alle alte latitudini europee rendono più vulnerabile l’area mediterranea.

Flusso Atlantico irrompe sulla scena mediterranea

Già all’inizio della prossima settimana il vortice si sposterà ancor più verso ovest, con fulcro in risalita sul Nord Italia. Il vero elemento di novità sarà però il fatto che lo stesso vortice farà da attrazione per il flusso atlantico, che troverà quindi una preziosa spalla per scalfire l’anticiclone e sfondare verso l’Ovest Europa, poi fin sul Mediterraneo.

Ci sono quindi tutti i presupposti per una fase di meteo ancora più movimentato per la prima parte della prossima settimana, con l’arrivo di una perturbazione pronta a riportare la pioggia su buona parte dell’Italia ed in particolare al Centro-Nord.

Le correnti fredde affluite in precedenza potrebbero peraltro favorire anche le prime nevicate a quote significative per il periodo. In genere tuttavia la quota neve dovrebbe attestarsi non al di sotto dei 1200-1300 metri nemmeno sul comparto occidentale alpino.

L’anticiclone potrebbe così crollare come un castello di carte, dinanzi alla ritrovata forza delle correnti atlantiche. Di regola l’Autunno dovrebbe essere caratterizzato dal regolare transito dei sistemi perturbati atlantiche. Ora forse avremo questo tipo di tempo, quasi fuori tempo massimo.

Le proiezioni indicano infatti una nuova possibile fase perturbata per la fine della prossima settimana, con una figura ciclonica che potrebbe approfondirsi sui mari italiani e dare origine a maltempo anche insidioso. La neve cadrà a più riprese sulle Alpi e almeno qui sarà quasi inverno.