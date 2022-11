Il potente ciclone tempestoso ha lasciato l’Italia ed il meteo concede un miglioramento, ma si tratta di una tregua del tutto parziale. L’insistenza di un flusso di correnti fresche atlantiche fa giungere nuovi impulsi instabili, con qualche effetto tra le due Isole Maggiori e le aree meridionali tirreniche.

Non ci sarà per il momento modo per l’anticiclone di riportarsi appieno sull’Italia e venerdì è atteso un nuovo consistente peggioramento. Un’intensa perturbazione, associata ad un impulso freddo atlantico, entrerà nel Mediterraneo favorendo lo sviluppo di un nuovo vortice di bassa pressione.

Ci attende una nuova fase di marcato maltempo che riguarderà il Centro-Sud. La dinamica di questo vortice, in spostamento nel weekend tra la Sicilia ed il Basso Ionio, favorirà l’afflusso di aria più fredda dai Balcani verso la Penisola, con maggiore coinvolgimento dei versanti adriatici.

Il calo termico potrà favorire l’arrivo di qualche spruzzata di neve in Appennino, anche sino a quote di bassa montagna. Non si tratterà di un’irruzione così importante, con l’aria più fredda che resterà confinata ai paesi centro-orientali dell’Europa.

La tendenza per la prossima settimana

Lo scenario meteo per la prossima settimana, in base agli ultimi aggiornamenti, vedrà l’Italia sotto tiro di un’ulteriore perturbazione atlantica, inserita in un ennesimo vortice ciclonico. Nel contempo, la rimonta verso nord dell’anticiclone delle Azzorre indirizzerà flussi freddi artici verso parte dell’Italia.

La concomitante presenza del vortice mediterraneo manterrà una condizione favorevole per maltempo di stampo invernale. In questa fase, a cavallo fra fine novembre e inizio dicembre, sembra crescere l’importanza dell’anticiclone russo, che proverà ad espandersi ai confini europei e al Baltico.

Quest’alta pressione russa avrà caratteristiche un po’ ibride, nel senso che il suo cuore gelido termico si manterrà nel cuore della Russia verso gli Urali. La circolazione tuttavia favorirà il potenziale inserimento retrogrado di masse d’aria fredde verso l’Europa Centro-Orientale.

La stessa Italia potrebbe essere coinvolta dai flussi freddi orientali, in particolare il Nord ed i versanti orientali. L’evoluzione è quindi tutta da seguire, con l’inverno che ad inizio Dicembre potrebbe tentare una prima sortita con ripercussioni anche alle nostre latitudini.