C’è qualcosa che non va in questo autunno, nonostante sia influenzato dall’aumento di intensità di un indice di comportamento del clima chiamato La Niña. Infatti, tale indice dovrebbe comportare una diminuzione della temperatura rispetto alla media, eppure, probabilmente anche a causa del cambiamento climatico, le previsioni propongono valori diffusamente sopra la media di riferimento 1979-2010.

Secondo alcuni studiosi, in assenza di La Niña avremmo avuto temperature ancora superiori. Ciò non è affatto rassicurante, in quanto La Niña nel corso dei primi mesi del 2023 tenderà ad attenuarsi e probabilmente nel corso dell’estate 2023 avremo l’avvio di Il Niño. Questo fenomeno dovrebbe attenuare l’abbassamento di temperatura, però anche creare altre anomalie climatiche, probabilmente opposte a quelle che vediamo che in Europa.

Abbiamo analizzato l’evoluzione della temperatura superficiale a 2 metri del nostro Emisfero, per comprendere quello che potrebbe essere la tendenza sino al 25 ottobre. Ebbene, soprattutto l’Europa potrebbe patire di temperature sopra la media praticamente senza interruzione, ma ondate di caldo, con temperature superiori anche ben oltre 10 °C sopra la media potrebbero invadere ampie aree del nostro Emisfero.

Addirittura, le proiezioni del modello matematico americano indicano che in alcune aree del nostro Emisfero ci saranno temperature fino a che a 20 °C sopra la media. Questo dovrebbe avvenire tra le aree polari e forse alcune degli Stati Uniti d’America, dove però vediamo l’alternarsi anche di ondate di freddo. Infatti, si stanno verificando delle nevicate proprio questi giorni anche latitudini basse ed in pianura.

Nord America, con una volta dimostra di avere un clima molto più dinamico rispetto l’Europa. Il clima europeo continuo essere poco dinamico, come se la variabilità meteo fosse ostacolata da un qualche ostacolo, individuato da numerose ricerche scientifiche dall’Anticiclone delle Azzorre che si estende delle Bahamas sino alle coste europee.

Ma, tornando l’anomalia climatica, noterete che nella mappa animata sono soprattutto i colori che vanno verso l’arancione a prevalere, evidenziando che il mese di ottobre 2022 il nostro Emisfero avrà probabilmente la prevalenza di temperature sopra la media.