Tutta l’area a est degli Urali si è sensibilmente raffreddata, tanto che presenta temperature diffusamente sotto la media. A certificare il freddo sono i dati della temperatura del Centro Meteo Americano, ma anche di quelli europei, che rilevano anomalie in negativo soprattutto nella parte centrale della Russia e in Kazakistan.

In diverse aree, soprattutto in Kazakhistan l’anomalia della temperatura si avvicina fino a 10 °C, discendendo in modo considerevole sotto la media. D’altronde amplissime aree ad est degli Urali sono già innevate anzitempo. In sostanza questa vastissima area si è raffreddata prima del normale.

E le previsioni meteo indicano che il freddo tenderà sensibilmente a crescere nelle prossime due settimane, divenendo gelo diffuso soprattutto nel settore centro-orientale della Russia, dove la temperatura è prevista scendere sino a 30° sottozero. Insomma, già a metà di ottobre il gelo russo dovrebbe estendersi dall’Oceano Pacifico sino alle porte dell’Europa.

A favorire il forte raffreddamento sarà lo spostamento dell’alta pressione che attualmente ha i suoi massimi in prossimità degli Urali verso tutta la Siberia, generando un fortissimo raffreddamento dovuto alla dispersione di calore. Qui l’anticiclone russo siberiano durante la stagione invernale, che spesso citeremo come responsabili di eventuali ondate di gelo in Europa, amplierà la sua imponenza.

Da queste terre così lontane arriva il Burian, il vento freddo dalla Siberia capace di abbassare la temperatura a dismisura in tutto il nostro Continente, gelando i principali corsi d’acqua dell’Europa centrale e talvolta anche alcuni in Italia.

Il freddo precoce si presenta in alcune annate, con il gelo pesante in quasi tutta la Russia. Ma questo non comporta in questa fase un’influenza l’Europa in maniera diretta, salvo eccezioni per la seconda parte di ottobre.

Secondo studi americani è molto importante conoscere, invece, l’innevamento nella sua diffusione in tutta la Siberia nel corso del mese di ottobre, in quanto da questo parametro si possono ottenere delle proiezioni meteo climatiche per la stagione invernale in ampie aree dell’Emisfero. Il maggiore esperto di questa tematica e di previsioni meteo climatiche del semestre freddo è il dottor Judah Cohen, direttore della Seasonal Forecasting at AER [Atmospheric and Environmental Research].