Forti temporali un po’ a sorpresa si stanno per attivare nelle regioni settentrionali italiane. Nella notte un cluster temporalesco molto attivo si è diretto dalla Catalogna verso le Golfo del Leone, coinvolgendo le città costiere. Ma la parte più attiva della linea temporalesca si è scaricata, per fortuna, in mare. Questi temporali possono causare danni.

Solitamente i temporali marittimi nel corso della mattinata tendono ad attenuarsi, ma in presenza di aria instabile poi si formano nelle terre emerse, riproponendosi anche in mare laddove l’instabilità atmosferica è molto marcata.

Le proiezioni dei modelli matematici prospettano temporali a macchia di leopardo sulle regioni settentrionali, anche di forte intensità con il rischio anche di grandine di grosse dimensioni. Infatti, già il cielo si è coperto quasi ovunque, in alcune zone ha iniziato anche piovere. I primi temporali si stanno formando in Liguria, e nel corso della tarda mattinata e dal pomeriggio ci sarà un’esplosione di nubi convettive con temporali intensi.

Stanotte e temporali potrebbero raggiungere la Toscana, e poi probabilmente anche il Lazio, ma come più volte abbiamo sottolineato, la dinamica dell’evoluzione dei temporali è piuttosto complessa da individuare, e quindi si potrebbero formare anche laddove i modelli matematici non li indicano.

Oggi si avrà il picco massimo dell’ondata di calore in Italia, pensate che nelle Isole Baleari stanotte la temperatura in alcune aree non è scesa sotto i 29 °C, peraltro con tassi di umidità tropicali, pari a un punto di rugiada i 28°C, ma con una sensazione termica di 40 °C. Quindi il mare molto caldo, si sta ancora mantenendo ben oltre valori medi di questo periodo dell’anno, e non sarà di certo irruzione d’aria fredda proveniente dalle regioni artiche, che nei prossimi giorni influenzerà l’Italia, a raffreddare all’istante i bollori dell’ondata di calore marino.

Nel corso della giornata di domani, martedì 15 settembre, molti temporali si ripresenteranno, meno diffusi, forse al Nord Italia, ma tenderanno a diffondersi parecchio sulle regioni centrali, e secondo alcuni modelli matematici potrebbero toccare anche la Sardegna da stanotte. In una prima fase i temporali saranno accompagnati da molte scariche elettriche e non tanta pioggia soprattutto nelle aree investite dal picco massimo di onda di calore, quindi in Sardegna. Ma vedremo, alcune proiezioni indicano il rischio di forti rovesci su scala locale e rischio grandine.

Insomma, l’evoluzione meteo, come ampiamente descriviamo, è sempre solita mostrare degli imprevisti, e più andremo avanti nei giorni ci saranno delle novità in qualche modo eclatanti.