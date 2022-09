Diamo un bel arrivederci all’Estate e diamo il benvenuto all’Autunno! Per alcuni sarà una buona novella, per altri no, ma ormai ben sappiamo come il tempo meteorologico non possa mai accontentare tutti nella stesso momento. A breve dunque, ci lasceremo alle spalle un’Estate lunga e caldissima mentre ci prepareremo invece a vivere i primi colpi d’Autunno fatti di cieli più grigi, rovesci, temporali e temperature in caduta libera.

Dopo i chiari ed evidenti segnali di un peggioramento del tempo tra Mercoledì e Venerdì, ecco che con l’inizio del weekend un fronte d’aria molto fredda in discesa dal Nord Europa provocherà un brusco ed ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferica da Nord a Sud.

La giornata peggiore sarà quella di Sabato quando il Nordest, gran parte del Centro e l’area del basso Tirreno, saranno spesso teatro di forti piogge, temporali e anche di qualche grandinata. Ci sarà pure spazio per un po’ di neve sui rilievi alpini specie su quelli orientali dove i fiocchi bianchi potrebbero scendere a quote mediamente prossime ai 1400/1500m. Anzi, per alcuni centri di calcolo, anche un po’ più in basso.

Sarà questa la chiave di svolta che ci proietterà da un contesto ancora estivo ad uno tipicamente autunnale. E non ci sarà spazio infatti solo al brutto tempo, ma il nostro Paese dovrà fare i conti pure con un deciso rinforzo dei venti di Bora ed una calo termico davvero notevole. Basti pensare che su molte aree del Centro e del Nord la colonnina di mercurio potrà crollare anche di oltre 10-15°C. In alcune zone anche di 20 gradi come quelle del Nord Est.

Andranno meglio invece le cose in quel di Domenica quando il tempo tornerà rapidamente a migliorare sotto la spinta di un redivivo anticiclone delle Azzorre grazie al quale il giorno di festa trascorrerà decisamente più soleggiato per tutti.

Attenzione però alle temperature di prima mattinata che specialmente al Nord e nelle aree interne del Centro saranno addirittura troppo rigide per il calendario, mentre di giorno torneranno lievemente a salire anche se la fredda ventilazione ci farà percepire una maggior sensazione di fresco.

L’anticiclone delle Azzorre continuerà poi a garantirci condizioni di tempo discreto anche con l’inizio della prossima settimana nonostante non avremo grandi garanzie sulla tenuta del bel tempo nei giorni successivi. Ma di questo ce ne occuperemo strada facendo.