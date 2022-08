L’Alta Pressione che si porterà sull’Italia avrà un’evoluzione poco stabile rispetto a quelle che abbiamo visto in precedenza, per tal motivo avremo condizioni meteo a tratti incerte. Innanzitutto, aria calda tornerà sull’Italia dall’Africa, e i termometri saliranno sensibilmente. E già in questo fine settimana si registrano valori sopra la media.

In merito alla temperatura, fintanto che non si instaureranno correnti nord oceaniche, o settentrionali che per alcune settimane rimescoleranno le acque del mare, avremo una prevalenza di valori termici sopra la media.

Ho definito l’anticiclone poco stabile in quanto lascerà transitare deboli infiltrazioni di aria fresca in quota che scorreranno sopra quella molto calda. Da ciò ne deriverà dell’instabilità atmosferica e quindi anche la formazione di temporali sparsi nel territorio e nei mari, ma tali fenomeni saranno poco frequenti, se non in una prima fase al Sud Italia. Il bel tempo stabile e soleggiato sarà appena ridotto dalle fasi di instabilità atmosferica.

Alcuni impulsi di aria fresca in quota potrebbero dare origine a linee temporalesche di forte intensità, con il rischio di burrasche che potrebbero avere similitudini con quella avvenuta tra il 18 e 19 agosto. Non sono prevedibili eventi meteo estremi in questo contesto di analisi, però sottolineiamo che una notevole energia sarà a disposizione per la genesi di quelle burrasche che un tempo erano sporadiche, mentre ai giorni d’oggi, con i cambiamenti climatici sono diventate molto più frequenti.

È impossibile, per altro a così lungo termine prevedere eventi meteo estremi, ancor meno prevedere lo sviluppo di derecho (tempesta che ha interessato la Corsica per portarsi più attenuata sulla Liguria e la Toscana). Peraltro, tali fenomeni risultano ad oggi non prevedibili nemmeno con il now casting qui in Europa. Cosa diversa per gli Stati Uniti d’America ed il Canada, dove vista la frequenza di tali eventi meteo estremi, c’è un sistema di allerta meteo particolarmente avanzato.

Le prossime due settimane saranno principalmente estive, per ora non vediamo eccessi di calura estrema, ma le temperature potranno salire sino a 33-36°C, comunque, valore che alla fine di agosto è considerato assai anomalo.

Le previsioni attuali non indicano grandi piogge sull’Italia, ciò attraverso il Centro Meteo Europeo, magari nel breve periodo solo al Sud e la Sicilia orientale derivanti da un vortice ciclonico in transito sui Balcani. Nel Centro Italia il rischio di pioggia è molto scarso, così anche al Nord se non per locali temporali sporadici.

Ma il modello matematico americano è ben più generoso rispetto a quello europeo sulla possibilità di precipitazioni sull’Italia. Infatti, le prospetta soprattutto nel Nord Italia, poi conferma quelle del Sud Italia e della Sicilia orientale.