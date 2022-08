In questo approfondimento meteo climatico vedremo in linee generali la linea di tendenza per l’Italia intera. Innanzitutto, il peggioramento che è stato annunciato per le regioni settentrionali si sta dimostrando al momento meno rilevante rispetto le previsioni. Ciò è abbastanza normale in un normale contesto estivo, dove vige la mutevolezza, ma ancor più perché c’è un’interferenza dovuta all’anticiclone africano che predomina ormai in tutta la stagione dell’Estate 2022.

La tendenza meteo più accreditata vedrebbe per la prossima settimana condizioni atmosferiche abbastanza buone, salvo addensamenti nuvolosi pomeridiani sui rilievi che potranno dare luogo a temporali a carattere sparso. Questi inizialmente si presenteranno anche nelle regioni settentrionali, apparendo però più frequenti lungo la Penisola e la Sicilia.

L’instabilità atmosferica nelle regioni meridionali e la Sicilia solitamente persiste anche quando altrove il tempo migliora, considerando questa caratteristica climatica, pertanto, per gran parte della settimana favorirà addensamenti nuvolosi che nel pomeriggio che daranno luogo a manifestazioni temporalesche, sempre a carattere sparso.

In merito ai temporali attesi in Italia, evidenziamo che si potrebbero verificare dei nubifragi, e in considerazione del terreno arido, potrebbero dare luogo a dissesti idrogeologici con improvvise piene di torrenti, allagamenti improvvisi anche laddove di soluto l’acqua non scorre. Infatti, il terreno riarso dal sole è impermeabile, e per avere il ripristino delle condizioni originali, ci deve essere il ripetersi di piogge entro un breve periodo.

Nella settimana successiva quella del Ferragosto la tesi che prende sempre più affidabilità è di una riduzione di forza dell’anticiclone africano, con ancora l’Italia temperature sopra la media, ma con la possibilità che possano raggiungere il Nord Italia una serie di fronti provenienti dall’Oceano Atlantico. Non dovrebbero essere delle vere perturbazioni oceaniche con maltempo diffuso, perché siamo d’estate, ma delle linee di instabilità atmosferica foriere di temporali.

Tale contesto andrebbe a sconquassare per la prima volta la stabilità atmosferica di questa estate, molto probabilmente ne saranno coinvolte anche le altre regioni italiane, anche se in misura minore man mano che ci spostiamo verso sud.

Successivamente l’anticiclone africano potrebbe nuovamente esplodere verso nord e innalzare sensibilmente la temperatura soprattutto sarà in Sardegna, Sicilia e le regioni meridionali, oltre che Centro Italia. Il Nord Italia potrebbe essere in bilico, ma comunque la temperatura è attesa che da queste parti sopra la media.

Insomma, come annunciato varie volte, riprenderà piovere in Italia, a cominciare a iniziare dal Nord Italia, dove la siccità si fa sentire più che altrove.

Vi diamo puntamento ai prossimi aggiornamenti meteo, invitandovi a considerare questo bollettino come una linea di tendenza meteo climatica del tutto da confermare.