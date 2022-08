A seguito della fase temporalesca che interesserà soprattutto le regioni settentrionali italiane durante il fine settimana, e che si estenderà alla penisola, prettamente alle zone interne e forse anche quelle adriatiche, oltre che alle aree montane di Sicilia e di Sardegna, avremo un nuovo miglioramento delle condizioni meteo con l’espandersi dell’anticiclone africano. La temperatura tornerà ad aumentare dopo il calo termico che si avrà soprattutto nelle regioni settentrionali.

In linee generali l’evoluzione meteo delle prossime due settimane sarà caratterizzata da una spiccata tendenza alla variabilità atmosferica, in un contesto anticiclonico. In sostanza, l’alta pressione non sarà più duratura come abbiamo visto durante tutta l’estate, ma le ondulazioni oceaniche tenderanno a raggiungere il Nord Italia, estendendo poi le condizioni di instabilità atmosferica più a sud.

L’instabilità atmosferica è generalmente foriera di temporali. Quando però non transitano delle perturbazioni organizzate abbiamo dei fenomeni molto sparsi, quindi distribuiti a macchia di leopardo e difficilmente prevedibili in ambito locale. In genere una previsione di buona affidabilità per fenomeni associati all’instabilità atmosferica si ottiene circa 24-48 ore prima dell’evento meteo.

Le coste continueranno a mantenere bel tempo, ma comunque anche laddove ci saranno i temporali, andrà a prevalere il sole. Il guasto determinato dalle condizioni meteo instabili è infatti soggetto a prevalente bel tempo che si alterna ad addensamenti nuvolosi che poi lasciano spazio al cielo sereno o ampie schiarite.

Il deterioramento della stabilità dell’anticiclone africano che ci interessa ormai da vari mesi, dovrebbe essere intuito come un avvertimento che l’estate in qualche modo volgerà al termine. Molto più difficile è invece, che ci lasci grande caldo. Però, nel dopo Ferragosto le condizioni meteo tenderanno a divenire ancor più instabili rispetto a quanto avremo la prossima settimana, e quindi questo determinerà una maggiore alternanza di periodi con temperature più prossime alla media con quelle molto più elevate.

Insomma, in una visione d’insieme, per una discussione generale, l’evoluzione meteo ci traghetterà verso i primi segnali dell’autunno, quando vedremo molto probabilmente un aumento dell’instabilità atmosferica, ma non la fine della stagione balneare del prevalente bel tempo.

Menzioniamo l’afa che attanaglierà per le prossime due settimane soprattutto le località costiere, ciò perché i mari sono molto caldi e rilasciano notevoli quantità di umidità. Il mix con temperature elevate determina condizioni meteo di caldo afoso.