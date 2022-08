La Corsica è stata colpita da violenti temporali nelle primissime ore di stamattina. Una tempesta tropicale ha spazzato tutta l’Isola causando ingentissimi danni per il vento che ha raggiunto i 224 km orari nei pressi di Ajaccio.

Ci sono feriti e dispersi, sino alle 12:00 le vittime accertate sono tre. Più di 45.000 case sono attualmente interessate da interruzioni di corrente sull’isola. La regione è posta in vigilanza arancione da Meteo France.

L’uragano, perché di ciò si tratta, ha generato venti di intensità da record. Questi i dati da Meteo France: ad Ajaccio 158 km orari, ma vicino al capoluogo, a Marignana 225 km/h, appena nell’interno 188 km/h a Bocognano, a Calvi 197 km/h, a Il Rousse 206 km/h. Nella costa orientale raffiche dai 95 ai 125 km orari, mente di nuovo nel settore nord dell’isola, diffusamente 180 km orari.

È un temporale tropicale quello avvenuto in Corsica, lo ribadiscono diversi meteorologi francesi. In Francia si parla diffusamente del rischio di eventi simili ad uragani questo Autunno. Ci sono stati anche pesanti nubifragi con l’esondazione di torrenti che erano asciutti. Grandine in varie località anche con chicchi sino a 10 cm di diametro nell’interno.

In montagna, alcuni rifugi sono stati danneggiati. Moltissimi i tetti spazzati via dal vento, gli alberi a terra. Il traffico stradale è spesso bloccato

Le vittime sono state colpite da alberi o da oggetti volanti, come anche i feriti. Alle forze dell’ordine sono giunte migliaia di chiamate di soccorso.

Attualmente, molte barche, questo è un periodo di alta stagione turistica, necessitano di soccorsi.