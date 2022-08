Mentre gli americani da Seattle a New York e le grandi città americane hanno vissuto un’estate punitiva, calda e umidissima come varie aree degli USA sanno dare. In un pomeriggio di agosto San Francisco offre scenari come vedete nelle foto.

San Francisco è posta a 37 gradi di latitudine nord, la stessa della Sicilia.

Chi viene da fuori città è spesso non attrezzato al clima estivo della costa che tanto somiglia per temperatura e umidità a quello occidentale dell’Irlanda.

Le coste sono popolate da leoni marini che abbaiano distesi sui moli galleggianti. L’atmosfera è surreale, da queste parti non sembra estate. Va detto che le zone interne urbane sono decisamente meno fredde, e talvolta si segnano anche dieci gradi di differenza con la costa.

I turisti si lamentano del clima, del fatto che nessuno li aveva avvisati del tempo molto ventoso, della temperatura pomeridiana che in costa scende facilmente anche sotto i 10°C in piena estate. Insomma, un valore invernale per molte località costiere italiane.

Chi arriva in questa fantastica città si precipita a fare acquisti per il meteo inclemente, le basse temperature. I valori ufficiali medi di questa città sono maggiori rispetto all’area del Golden Gate, luogo visitato per scattare la foto ricordo, e quindi la costa, aree spesso investite da nebbioni, clima umidissimo e freddo, anche molto ventoso.

I residenti di lunga data di San Francisco si sono stancati di spiegare ai visitatori città che luglio e agosto possono essere piuttosto freddi in città. Alcuni cittadini sono ormai stanchi di sentire la citazione apocrifa di Mark Twain sull’inverno più freddo della vita che è un’estate a San Francisco.

In un periodo di punitive ondate di caldo estivo, così le definiscono molti max media americani, quando i puntuali servizi meteo alzano l’asticella di allerta caldo, San Francisco viene rivalutata, e ciò che una volta era visto come un ostacolo, ora le sue fredde brezze del Pacifico e la nebbia sono acclamati e sognati dall’americano. La città ospita sempre più cittadini di altri Stati d’America per il suo clima, che, come dicevamo,, è meno freddo rispetto alla costa, ma comunque, fresco d’estate e non freddo d‘inverno.

A pensare che sempre in California, più a sud, verso Los Angeles si boccheggia dal caldo, e nei prossimi giorni è attesa una terribile ondata di calore.

In effetti, quanti di noi non vorrebbero vivere in una località che ci eviti la tortura del caldo estivo di questi tempi, e che d’inverno non sia nemmeno rigida?

San Francisco ha oltre 3.000 ore di sole nei dati ufficiali della stazione meteo non posta sulla costa. La temperatura media massima è di 20°C a Luglio e 21°C ad Agosto, d’inverno i mesi più freddi hanno valori massimi di 15°C. Le piogge medie sono circa 600 millimetri all’anno.

Tuttavia, in talune circostanze può fare davvero freddo e molto caldo. I record di freddo sono di -3°C, quelli di caldo 39°C. Ma in prevalenza la città è immune a eventi meteo estremi.