Lo strapotere dell’anticiclone africano, all’origine della nuova ondata di caldo, non durerà a lungo e presto il meteo potrebbe cambiare persino radicalmente. Diversamente dagli eventi precedenti, stavolta l’anticiclone non spicca in modo particolare per la forza, ma anzi mostra delle fragilità.

Infiltrazioni d’aria fresca da nord e nord/est riescono a sopraggiungere in quota, innescando contrasti termici e favorendo instabilità nelle ore più calde diurne, principalmente lungo il comparto alpino e alcuni settori appenninici, in particolare al Sud.

Sul finire della settimana la circolazione fresca e perturbata, presente sul Nord Europa, sembra poter riuscire ad erodere parzialmente il bordo settentrionale dell’anticiclone africano. Allo stesso modo l’alta pressione delle Azzorre romperà gli indugi ed avanzerà dall’Atlantico verso le Isole Britanniche.

Queste manovre, di cui abbiamo già parlato, non faranno altro che incentivare la discesa di masse d’aria più fresche dal Nord Europa fin verso il Mediterraneo, mettendo così in crisi l’anticiclone. Nel weekend l’Italia diventerà così terreno di forti contrasti tra l’aria fresca da nord e quella preesistente.

Verso crisi per l’anticiclone africano

In linea generale, farà ancora molto caldo, ma il crescente pressing dell’aria più fresca da nord porterà all’escalation dell’instabilità a partire dal Nord Italia, visto anche il transito di un impulso frontale a lambire le Alpi. I temporali di calore potranno così essere importanti e sconfinare alle pianure.

Non mancheranno fenomeni violenti e purtroppo ancora una volta delle grandinate. L’attività temporalesca, nel corso del weekend, si farà più diffusa anche in alcune aree dell’Appennino e zone interne delle due Isole Maggiori. Il caldo rimarrà protagonista e solo al Nord giungerà un po’ di refrigerio.

L’evoluzione dovrebbe ulteriormente complicarsi nei primi giorni della settimana, con un corridoio d’aria fresca da nord-est che si farà sempre più strada verso l’Italia. L’anticiclone delle Azzorre prenderà il sopravvento, allungandosi verso i settori baltico-scandinavi.

La temperatura calerà con caldo costretto a battere in ritirata, ma i forti contrasti faranno esplodere temporali in molte aree della Penisola, specie all’interno. Questa fase instabile non è detto andrà a pregiudicare il tempo dei giorni di Ferragosto, per i quali la tendenza è molto incerta.