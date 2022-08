La nuova settimana inizia con un aumento sensibile della temperatura in tutta Italia. Il tutto con condizioni meteo prevalentemente soleggiate, che però nel corso dei giorni, andranno a vedere addensamenti nuvolosi sulla fascia alpina e prealpina, dove si potrebbero verificare locali temporali.

Il picco di caldo in questa settimana si potrebbe verificare addirittura sabato 6 agosto, se non addirittura domenica 7, con un crescente e diffuso aumento della temperatura che toccherà valori di oltre 38 °C in Pianura Padana, e di 40 °C nelle zone interne della Toscana e del Lazio. Temperature analoghe si potrebbero raggiungere nelle aree più interne della Campania, in Puglia, nella Basilicata orientale oltre che in alcune aree della Calabria e della Sicilia, mentre più diffusamente in Sardegna.

Per l’ennesima volta in questa stagione estiva ci troveremo con temperature sopra la media di svariati gradi, e ciò porterà a conclusione la prima settimana di agosto con una nuova intensa ondata di calore.

C’è qualche buona notizia per la regione alpina e prealpina, e poi occasionalmente in qualche area della Pianura Padana, dove si potrebbero verificare dei brevi temporali. Per queste aree c’è da considerare che forti contrasti termici potrebbero causare una fenomenologia estrema, con la possibilità anche di cadute di grandine di grosse dimensioni, oltre che di nubifragi a carattere locale.

Insomma, l’evoluzione meteo non promette niente di buono ancora una volta, con un mostruoso anticiclone africano si espanderà probabilmente per un’altra settimana ancora. Più avanti ci sono avvisaglie di cambiamento, però non sappiamo se masse d’aria più fresche provenienti da nord avranno maniera di ridurre la potenza del grande anticiclone mediterraneo.

Forse intorno lunedì 8 agosto è martedì 9, una serie di temporali potrebbe giungere sulle regioni settentrionali in forma più organizzata, presentando fenomeni anche di forte intensità con il rischio di nuove pesanti grandinate. L’instabilità atmosferica tenderà poi a propagarsi nel settore adriatico e le aree appenniniche, con una nuova escalation temporalesca che anche da queste parti potrebbe arrecare danni per grandine.

Temperature massime fino al 7 agosto 2022 per i capoluoghi italiani

Benevento, Firenze, Taranto, Mantova, Modena, Caserta, Piacenza, Prato, Bologna, Cremona, Parma, Pistoia 40°C

Reggio nell’Emilia, Lucca, Terni, Ferrara, Roma, Siena, Viterbo, Lodi, Pavia, Verona, Vicenza, Rovigo, Olbia, Alessandria, Trieste 39°C

Grosseto, Padova, Pordenone, Arezzo, Foggia, Vercelli, Milano, Asti, Monza, Novara, Torino, Brescia, Sanluri, Forlì 38°C

Matera, Salerno, Treviso, Udine, Gorizia, Rieti, Avellino, Catania, Como, Frosinone, Pisa, Trento, Villacidro, Ascoli Piceno, Bergamo, La Spezia 37°C

Bolzano, Napoli, Verbania, Perugia, Cesena, Latina, Lecco, Carrara, Caltanissetta, Carbonia, Cosenza, Isernia, Lecce 36°C

Ravenna, Barletta, Nuoro, Crotone, Genova, Savona, Teramo, Varese, Venezia, Agrigento, Campobasso, Iglesias, Oristano, Palermo, Potenza 35°C

Bari, Chieti, Biella, Massa, Cagliari, L’Aquila, Messina, Reggio di Calabria, Catanzaro, Livorno, Trani, Belluno, Andria, Pescara, Imperia, Urbino 34°C

Brindisi, Tortolì, Cuneo, Macerata, Sassari, Siracusa, Tempio Pausania, Ragusa, Rimini, Aosta 33°C

Enna, Sondrio, Ancona, Trapani, Pesaro, Lanusei 32°C

Fermo 31°C

Vibo Valentia 30°C