L’evoluzione meteo parla chiaro, nel corso dei prossimi giorni, ma soprattutto durante la prima decade di settembre avremo un violento espandersi di aria rovente proveniente dal Nord Africa. I dettagli di questo fenomeno sono in via di definizione da parte di modelli matematici, e ovviamente dei Centro Meteo di tutto il Mondo.

È lecito pensare che l’ondata di caldo possa essere un livello eccezionale con alta probabilità. Al momento non possiamo definirla record. Però le intenzioni di questo nuovo evento ci sono tutte.

Il settembre che ebbe la peggiore ondata di calore fu quella del 1946, quando nella prima decade una fulminea ondata di calore impennò la temperatura a 45 °C e oltre, in diverse località delle regioni meridionali, in Sardegna e Sicilia. All’epoca c’erano poche stazioni meteo, però i valori registrati da talune, e con la conoscenza di come si sviluppa il caldo con la rete di stazioni meteo dei giorni d’oggi, possiamo affermare che fu una tremenda ondata di caldo. Le uniche informazioni di 45°C li abbiamo per Sassari che li raggiunse il 6 settembre, di Foggia.

Analizzando i dati storici della temperatura stimata in quota dal NOAA, durante quell’evento eccezionale che cominciò circa il 5 settembre per concludersi il 9, vediamo che furono toccate temperature simili a quelle previste nella prossima ondata di calore. Questo fa riflettere parecchio sull’intensità che possono scatenare le onde di calore della prima decade di settembre.

In Europa conosciamo le tardive onde di calore della California, con Los Angeles accerchiata dalle fiamme. Il caldo del vento locale noto come Santa Ana impenna i termometri a dismisura proprio a settembre. E in questi giorni è prevista un’ondata di calore pazzesca.

Nel 1946, il picco massimo di temperatura a circa 1500 m di quota raggiunse i 26 °C nella Sardegna meridionale, per poi spostarsi verso la Sicilia e parte del sud Italia.

Si tratta però di valori approssimativi, ricostruiti dal NOAA, all’epoca non vi erano tutti gli strumenti di cui disponiamo attualmente. Ma le attuali previsioni dei modelli matematici indicano che le medesime temperature in quota si dovrebbero raggiungere nel prossimo evento meteo del settembre 2022. E ciò fa riflettere, anche se siamo discretamente distanti dal picco di calura.

L’ondata di calore dovrebbe raggiungere il suo apice tra il 7 settembre per cessare rapidamente a partire dall’11. Ebbene, attraverso i modelli matematici (compreso ECMWF 768 ore) vediamo che la temperatura di 26° alla quota di 1500 metri dovrebbe essere raggiunta il giorno 8 settembre nella Sardegna meridionale e poi quella centrale, il 9 della Sicilia occidentale con propaggini verso la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Il 9 settembre potrebbe essere la giornata di picco massimo di temperatura in Italia, con valori altissimi soprattutto sulle regioni meridionali, la Sardegna e la Sicilia. Mentre temperature molto più contenute si avranno nelle regioni centrali italiane, ma comunque sopra la media. Al Nord Italia i valori potrebbero salire sopra la media, senza gli eccessi attesi nel resto d’Italia, ma con anomalie climatiche.

L’ondata di calore si farà sentire poi parecchio in Grecia, dove i 26° a 1500 m dovrebbero abbracciare gran parte del settore centro-meridionale. Si sposterà verso la Turchia meridionale e centrale, con picchi di 30° a 1500 m di quota nel settore meridionale.

E dopo questa sofferenza dovuta all’ondata di caldo più che assurda, ecco che finalmente nel Mediterraneo dovrebbero giungere correnti più fresche, e ciò porterebbe la temperatura in media su gran parte d’Italia. Ma ormai saremo alla metà di settembre, e ciò vuol dire che sino ad allora avremo avuto su quasi tutta Italia, temperature generalmente ben oltre le medie.

Tutto questo subbuglio di aria calda proveniente dal Sahara tenderà a causare una situazione ancor più anomala nel Mar Mediterraneo, dove si intensificherà l’onda di calore marino in atto. E su questo ci sarebbe parecchio da dire per quando giungeranno le correnti oceaniche.

Il Mediterraneo occidentale appare già da tempo come una bomba ad orologeria pronta ad esplodere, e a generare aree particolarmente piovose, spesso temporalesche, e ahimè con il rischio che si verificano violentissimi nubifragi e alluvioni lampo durante i fenomeni meteo più intensi. Però anche il rischio di tempeste simili a quelle venute il 18 agosto con venti di violentissimi.

Ci auguriamo che l’ondata di calore di cui abbiamo concluda l’estremo meteo di calura di questa lunghissima stagione estiva, che rammentiamo il 1° settembre passerà il testimone all’autunno meteorologico. Infatti, l’ondata di calore si manifesterà con tutta la sua intensità in piena prima decade di settembre.

Eventi meteo di grande caldo settembrino non sono rarissimi, li abbiamo avuto anche in anni recenti, particolarmente rilevante fu l’ondata di calore che si ebbe nel settembre 1987, questa giunse attorno al 13 del mese per lasciarci attorno al 20. Nelle regioni settentrionali si raggiunsero temperature attorno a 33-34 °C, valori superiori nel resto d’Italia.

I 40 °C derivanti dal richiamo fulmineo di aria calda dovuta all’approssimarsi di basse pressioni in transito sul Mediterraneo occidentale, non sono una novità a settembre, ma hanno generalmente breve durata, ma quella del 2022 sarà dovuta l’anticiclone africano, quindi tutt’altra cosa. Ci furono ancora in passato ondate di calda estreme, ma quella 2022 potrebbe essere di maggiore rilevanza.

Nel passato ci furono ondate di caldo importanti in settembre, però le stagioni estive, a quei tempi, non erano caldissime come quella del 2022 e del 2003. Dopo il 2000 si sta consolidando un eccessivo riscaldamento dell’Europa, e questo influenza anche le condizioni meteo climatiche dell’Italia, particolarmente d’Estate con picchi di temperatura estrema per lunghi periodi. Ciò fa presagire un’accentuazione delle ondate di calore, e di ciò ne abbiamo piena testimonianza tutti, oltre che il mondo scientifico più accreditato.