Era l’anno 2003 quando l’Estate mediterranea sembra aver cambiato fisionomia: la “bella stagione per eccellenza divenne un incubo” per il caldo, le “emergenze per bambini e anziani in città”, i bollini del Ministero della Salute che ogni avvisa che ci saranno condizioni climatiche critiche in varie città.

Da allora c’è stato un proliferare di impianti di condizionamento, di crisi energetiche (vere o indotte) estive, di blackout soprattutto nelle metropoli, oramai superati da un sensibile potenziamento delle risorse. Una situazione che non è isolata all’Italia e i Paesi del Mediterraneo, ma che spaventa, anzi, allarma la Francia, mette in crisi la Germania, butta nel caos l’Inghilterra.

Sempre più spesso le stagioni calde si allungano derubando la parte finale della primavera e protraendosi anche all’inizio dell’autunno meteorologico che avviene il 1° Settembre di ogni anno.

Concretamente si sono ridotte drasticamente le interruzioni di caldo subito dopo Ferragosto. Ma questo fenomeno fu allarmante nell’Agosto 2000, con la più forte ondata di caldo stagionale a partire da metà mese, subito dopo Ferragosto.

Allora, le previsioni meteo erano assai meno affidabili di oggi, e sino a pochissimi giorni prima dell’evento meteo veniva annunciata una rottura dell’Estate, con un severo abbassamento della temperatura. Ma invece si scatenò una furia rovente di caldo che portò la temperatura sino a 45°C in alcune località del Sud Italia, di Sardegna e Sicilia. Il caldo divenne rapidamente asfissiante nel Centro e nel Nord Italia, ed in Emilia-Romagna si raggiunsero i 40°C. A Milano centro i 38°C. A Roma i 40°C in area urbana come anche a Firenze centro città.

La Riviera Ligure fu assalita da un caldo umido afosissimo come succede nei Tropici, pensate, con il punto di rugiada che raggiunse i 28-29°C, e foschie dense in pieno giorno con il sole.

Fu un’ondata di calore lunghissima ed eccezionale.

La temperatura a livello nazionale riferiti alla sola seconda parte del mese è eloquente, si ebbero 13 giorni sopra i 25 gradi, di cui 8 sopra i 26 gradi, e 4 giorni sopra i 27 gradi, mentre il 24 agosto 27,4°C.

Anche Agosto 2001 fu rovente, si ebbero due ondate di calore. Ci furono 4 giorni sopra i 26 gradi (i primi 4 del mese) e 13 giorni sopra i 25 gradi, di cui 5 nell’ultima decade dal 25 al 29 agosto. Punta massima +26.7 il giorno 3. Parliamo di valori nazionali.

Nel 2003, Agosto, fu una sorta di quel gelido febbraio 1956 al contrario. Il caldo caratterizzò l’intero mese persistendo anche dopo Ferragosto. Nessuna rottura stagionale in quel mese, e la canicola fu persistente e nell’ambito di tutto il mese si registrarono questi numeri mostruosi: 30 giorni sopra i 24 gradi medi a livello nazionale, di cui 28 (23 consecutivi) sopra i 25 gradi, tra questi 24, ma ben 22 consecutivi sopra i 26 gradi, di cui 16 e 11 consecutivi fino al 19 agosto sopra i 27 gradi. Ma anche ben 4 giorni, e 3 consecutivi sopra i 28 gradi, con una punta massima +28.3°C.

Agosto 2006 che pareva innocuo, dopo Ferragosto ebbe una forte ondata di caldo.

Nel 2007, sempre agosto, con ondata di calore estremo, ebbe il 25 agosto una giornata storica per il Lazio: Latina +42,4° (record assoluto precedente +42,2° il 10 agosto 1999), Frosinone +41,4° (record assoluto precedente +40,4° il 3 agosto 1998 ), Pratica di Mare +38,6° (record assoluto precedente +38,0° il 6 agosto 2003), Roma Urbe +40,5° (record assoluto precedente +40,4° nel 1956), Guidonia +41,4° (record mensile precedente +40,4°C, record assoluto precedente +40,8° il 29 luglio 2005).

Il 30 Agosto, alle soglie della fine dell’estate, spiccarono in assoluto i dati di Amendola +43,6° (record mensile precedente +43,0° il 10 agosto 1999), Pescara +45,0° (record mensile precedente +40,6° nel 1957, record assoluto precedente +43,8° il 24 luglio 2007), Termoli +40,8°C (record mensile precedente +40,7°C nel 1957).

Il grande caldo non interessò il Nord, quindi i dati medi nazionali non furono così eclatanti.

Agosto 2009, e ancora tanti ancora. Ebbene, parlare di ondate di caldo alla fine di Agosto dalle caratteristiche asfissianti, disumane, opprimenti, non è fuori luogo specialmente dopo due mesi, e ormai oltre, in questo 2022 di temperature fuori scala, con il mare che segna 5 gradi sopra la media.

Gli italiani del caldo non ne possono più, ed il refrigerio di questi giorni è destinato a sparire, e come abbiamo già scritto, ci sarà una fulminea onda di calore tra pochi giorni.