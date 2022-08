Il meteo di Ferragosto si calma, perde quasi tutte quelle condizioni che ne avevano innescato i numerosi e anche forti temporali, mentre avanzerà quel caldo malsano, ormai innaturale che ha spaventato la Francia, e che favorisce siccità e incendi.

E sugli incendi le notizie che arrivano dalla Francia sono disastrose, mai era avvenuto che oltre 10 mila persone dovessero essere evacuate per incendi in territorio francese. L’area che sta peggio è quella rivolta alle Correnti Oceaniche, improvvisamente quasi sparite da mesi. In ampie aree della Francia la temperatura in questi giorni ha oscillato tra i 36 ed i 40°C.

Dalla scorsa notte, però, temporali sparsi stanno causando rovesci di pioggia che localmente assumono intensità monsonica, con tempeste elettriche e grandinate.

E sarà quel sistema temporalesco a spingere l’anticiclone africano sull’Italia, a portare il bel tempo di Ferragosto che in alcune regioni d’Italia sarà la calma che precede la tempesta.

Ma attenzione al caldo, ci sono situazioni meteo assurde che si stanno mostrando. Pensate che nelle Isole Baleari, nella piccola isola di Formentera immersa nel mare, sabato 13 Agosto è stata raggiunta la temperatura di 45°C. Ibiza ha raggiunto in aeroporto 41°C. Ovunque temperature record storiche.

Perché così tanto caldo? Poi, soprattutto in mare? In ambito locale si possono innescare condizioni adiabatiche, con uno schiacciamento in aree limitate dell’aria, e se questo avviene in un contesto di ondata di caldo si possono avere temperature elevatissime.

In Italia avremo bel tempo, e i temporali vaganti nei mari del Sud Italia e la Sicilia, che lambiscono anche località costiere dovrebbero diminuire la loro frequenza, se non attenuarsi del tutto. Però, questi si potrebbero sviluppare anche oggi e domani. Siamo in quella fase di equilibrio instabile, pensavamo cominciasse a Settembre, invece è già iniziata. I mari caldi come ai tropici rilasciano vapore acqueo, ed è sufficiente il raffreddamento notturno dell’aria per creare le ideali condizioni per lo sviluppo di temporali marittimi.

Nel corso della settimana, in particolare tra mercoledì e venerdì, una bolla d’aria rovente si porterà verso la Sardegna, con una fulminea espansione verso l’Italia centrale, il Sud Italia e la Sicilia. E durante questo evento meteo estremo si potrebbero raggiungere temperature anche pesantemente sopra i 40°C su alcune località.

Nello stesso periodo, una marcata instabilità atmosferica invaderà il Nord Italia, per poi propagarsi in forma più limitata su Sardegna e il Centro, innescando temporali che nelle regioni settentrionali potrebbero localmente assumere forte intensità, con la possibilità di nubifragi e grandinate.

L‘ondata di calore sarà meno rilevante al Nord Italia, irrisoria al Nord Ovest e le Alpi, dove ben presto scoppieranno i temporali. Da queste pari si manifesterà una serie di intemperie estive dalle caratteristiche più tropicali che delle medie latitudini.

L’evoluzione meteo delle prossime due settimane ci riserverà diverse novità estreme sino alla fine del mese d’Agosto.