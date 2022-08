METEO SINO AL 20 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Dopo giornate dal meteo turbolento, l’anticiclone subtropicale torna ad abbracciare l’Italia. Il tentativo durerà poco. I primi temporali sulle Alpi Occidentali segnano l’approssimarsi di un nuovo impulso instabile d’origine atlantica, destinato a determinare un peggioramento per il Ferragosto al Nord e su parte delle regioni centrali.

Sul resto d’Italia l’anticiclone africano riporterà caldo con temperature localmente sino a 37-38 gradi in Sardegna. Residue condizioni d’instabilità persisteranno sul Settentrione e parte del Centro Italia nella giornata del 16, mentre l’anticiclone subtropicale proteggerà il resto d’Italia con caldo in ulteriore aumento.

Il picco del caldo africano è atteso tra il 17 e il 18 agosto, quando l’anticiclone subtropicale si allungherà verso tutto il Centro-Sud trainando aria rovente di matrice sahariana. In questa fase l’Italia risulterà spaccata in due, con il Nord raggiunto da nuovi impulsi frontali che determineranno una fase molto instabile. Sono attesi temporali anche molto forti.

Già da venerdì la saccatura atlantica sembra in grado di sfondare più ad est, favorendo l’ingresso dell’aria più fresca ed instabile anche verso il Centro-Sud a suon di temporali. L’ondata di caldo sarà quindi intensa ma non duratura e sarà scacciata via rapidamente, con ritorno delle temperature verso valori tipici del periodo.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 15 Agosto: nuvolosità irregolare, a tratti compatta, al Nord, con qualche breve scroscio di pioggia intermittente, più probabile e frequente inizialmente sui settori alpini ed in Liguria, poi qua e là anche in Val Padana. Rovesci e temporali interesseranno anche la fascia dell’Alto Tirreno, poi nel pomeriggio i settori interni tra Toscana, Umbria e Marche. Variabilità anche in Sardegna, con qualche possibile piovasco o breve rovescio. Sole pieno o velature di passaggio al Sud.

Martedì 16 Agosto: più instabile sul Centro Italia, con rovesci anche temporaleschi inizialmente sui settori tirrenici e poi più frequenti al pomeriggio sulle zone interne. Nubi irregolari si alterneranno a schiarite al Nord con qualche occasionale precipitazione sul Triveneto. Al Sud transiteranno stratificazioni medio-alte, con rischio piovaschi sulla Campania.

Mercoledì 17 Agosto: peggiora sul Nord-Ovest, con forti temporali in arrivo dalla sera. Sole e gran caldo sul resto d’Italia.

Ulteriori tendenze meteo: giovedì nuovi temporali anche forti al Nord, mentre la fiammata africana mostrerà la forza al Centro-Sud con qualche picco termico superiore ai 40 gradi. Da venerdì aria fresca e qualche temporale dilagheranno su gran parte d’Italia.