Ogni equilibrio meteo che prospetta normalità si infrange sempre più spesso, durante la stagione estiva italiana, con l’Anticiclone Africano. Una figura che da sempre ha costituito un rischio di micidiali ondate di calore.

In Italia abbiamo avuto da sempre ondate di calore, temperature quasi sino a 40°C persino in Pianura Padana. Ma erano eventi meteo fulminei, di breve durata, e poi l’Estate tornava normale, salvo rare eccezioni.

Le stagioni estive sono cambiate sensibilmente a partire dal 2003, ampliando nel tempo le anomalie africane, per poi estendersi anche ad altre stagioni, per poi presentare caratteristiche di ricorrenza.

Ogni giorno consultiamo i dati del Centro Meteo Europeo per individuare novità in un arco temporale di 10 giorni. Poi analizziamo la tendenza meteo del modello matematico americano GFS che si spinge con il suo prodotto di punta sino a 15 giorni.

Ebbene, le novità che emergono dal Centro Meteo Europeo sono quelle di avere un’ondata di calore in Italia meno aggressiva, anche se il Nord Ovest patirà parecchio, e soprattutto la Val Padana centro occidentale. Da queste parti i 40°C di temperatura estrema appaiono possibili in alcune località, amplificate ancor più nei grossi centri urbani dalle isole di calore urbano.

Come descritto varie volte, Luglio non porterà lo stop alla siccità, mentre ci sono discrete speranze che nel corso del mese di Agosto, un cambiamento ci porti finalmente delle discrete piogge. Questa linea di tendenza meteo climatica è ottenuta attraverso il Centro Meteo Europeo che non ha cambiato versione.

Non si può però non consultare anche il modello matematico americano con i suoi prodotti che hanno pari validità di quello europeo. Quello americano è, al pari di quello europeo, propenso a dare fitte piogge su Alpi, Prealpi e Appennino centro settentrionale, meno abbondanti in Val Padana e gran parte del Centro Italia.

Piogge che, quantomeno sino al 26 Agosto, ultimo giorno di previsione di entrambi i modelli matematici, presenterebbero per l’intero periodo anomalie con un deficit marcato, specie su Alpi, Prealpi e Nord Italia, ma vi sarebbe un repentino miglioramento di piovosità tra il Ferragosto ed il periodo successivo.

Un elemento non trascurabile delle nuove stagioni estive è la serie di ondate di caldo africano nel Ferragosto e sino fine mese, ma anche nella prima decade di Settembre. Ora come ora niente di ciò può essere previsto con così largo anticipo.

Il Centro Meteo Europeo che ci offre un’ampia e dettagliata panoramica, prospetta anomalie di caldo molto pesanti anche tutto Agosto, compreso Ferragosto ed il fine mese. Addirittura, 3,5°C sopra la norma in ampie aree della Valle Padana. In ambito nazionale vediamo fissi 2°C sopra la media.

Infatti, parrebbe che la temperatura sarà superiore alla media tutto Agosto, e non vorremmo che questa linea di tendenza meteo climatica, riducesse gli effetti delle prime piogge, cosa alquanto probabile.