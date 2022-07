METEO SINO AL 4 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un veloce passaggio perturbato interessa più da vicino il Nord Italia, con meteo propizio per temporali. Il contrasto tra l’aria più fresca atlantica e quella rovente di matrice subtropicale incentiva fenomeni anche violenti, con nubifragi associati a colpi di vento e grandinate localmente di grosse dimensioni.

Nel weekend proseguirà qualche disturbo legato a questo flusso instabile, con altri rovesci che si manifesteranno sabato nelle ore più calde al Nord-Est ed in alcune aree del Centro Italia, specie a ridosso dei rilievi. Il tempo sarà migliore domenica, con sole prevalente al Centro-Nord e un po’ di variabilità su zone interne tra Basso Lazio e regioni del Sud.

Agosto partirà sulla stessa lunghezza d’onda, ma l’anticiclone subtropicale proverà a farsi più solido, con nuovo rialzo delle temperature a partire dal Nord e dalle regioni tirreniche. Probabilmente non si tratterà di un’alta pressione così potente come quella delle ultime settimane, tanto che resterà lo spazio per qualche episodio temporalesco.

Il caldo entrerà nel vivo su tutta l’Italia a partire dal 3 o 4 Agosto. La canicola si farà opprimente, con picchi di nuovo fino a 38 gradi e più. Il caldo tornerà a farsi sentire fin sul Centro Europa e potrebbe durare per diversi giorni. Il dominio dell’anticiclone caldo potrebbe persistere sin verso il 10 agosto, pur con possibili modeste interferenze d’aria fresca ed instabile in quota.

NEL DETTAGLIO

Sabato 30 Luglio: resisterà una certa instabilità al Nord-Est e sulle aree interne del Centro Italia, con temporali maggiormente probabili nelle ore più calde e pomeridiane. Possibili rovesci sin sulle coste in Toscana. Attenuazione dei fenomeni verso sera.

Domenica 31 Luglio: sole prevalente, a parte instabilità su aree interne del Centro-Sud con rovesci più probabili tra Basso Lazio, entroterra campano e Lucania. Nubi irregolari e qualche piovasco non mancheranno lungo la fascia del basso Tirreno.

Lunedì 1° Agosto: scenari soleggiati quasi incontrastati, a parte residui addensamenti tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio qualche temporale interesserà le Alpi Orientali.

Ulteriori tendenze meteo: sembra probabile una rimonta dell’anticiclone africano con temperature in aumento a partire dal Nord e dai versanti tirrenici. Il caldo potrebbe poi smorzarsi nel weekend del 6-7 Agosto.