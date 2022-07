I mesi estivi rappresentano il periodo migliore per l’osservazione delle nubi nottilucenti. Si tratta di particolari formazioni nuvolose, note anche come nubi polari mesosferiche, che possono apparire saltuariamente nel cielo appena sopra all’orizzonte. Questo accade in particolare a ridosso del solstizio d’Estate.

Sui cieli del nord Europa le condizioni di osservazione delle nubi nottilucenti sono state buone nei primi giorni di luglio. Il fenomeno in genere si verifica più facilmente alle alte latitudini tra il 50esimo e il 70esimo parallelo, sia a nord che a sud dell’equatore.

Si tratta di nuvole quindi situate ad una altezza molto maggiore rispetto a quella in cui si sviluppano ed hanno origine i fenomeni atmosferici che osserviamo di norma. Le nubi sono costituite da minuscoli cristalli di ghiaccio che creano strutture sottili ed impalpabili, visibili solo all’ora del crepuscolo.

Non si sa tanto sull’origine del fenomeno

Poco si sa dei meccanismi con i quali si formano queste tipo di nuvole, le quali, a causa della loro grande altezza, risultano lucenti ed ancora illuminate dal sole molto tempo dopo il tramonto, quando oramai è già notte.

Per questo sono chiamate “nottilucenti”, in quanto sono in grado di rischiarare l’oscurità della notte. Si sa che la frequenza nella comparsa di queste nuvole è massima durante i minimi solari, quindi probabilmente nella loro formazione hanno una grande importanza i raggi cosmici.

La loro frequenza sembra essere in continuo aumento, tanto che stanno facendo la loro comparsa a sorpresa anche alle medie latitudini europee e statunitensi. L’Estate 2021 è risultata eccezionale per tutta Europa e si sono potute saltuariamente ammirare persino da alcune zone dell’Italia.

Si tratta comunque di un fenomeno raro e riservata alle alte latitudini, è quindi del tutto insolito vederne in così gran numero alle medie latitudini. Basti pensare che in Italia tali particolari nubi non sono mai state osservate o comunque immortalate prima del Luglio 2017.